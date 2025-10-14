14 Ekim 2025, Salı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 19:39 Güncelleme: 14.10.2025 19:48
Bakan Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 3 bin 319 polisle 338 farklı adrese operasyon düzenlendiğini, 421 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "Bugün sabah Konya merkezli 12 ilde 338 farklı adrese eşzamanlı olarak baskınlar düzenledik ve 421 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldık.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı'' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü.

Bu 4 ay boyunca, adeta Konya'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık.

Konya merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Niğde, Samsun, Hatay, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli ve Manisa olmak üzere 12 ilde düzenlenen operasyonlarımıza; 3 bin 319 polisimiz, 542 ekibimiz, 16 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğimiz, 1 İHA'mız ve 1 helikopterimiz katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Konya Valimizi, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı,, Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!"

