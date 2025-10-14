Bakan Yerlikaya duyurdu! Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Bakan Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 3 bin 319 polisle 338 farklı adrese operasyon düzenlendiğini, 421 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "Bugün sabah Konya merkezli 12 ilde 338 farklı adrese eşzamanlı olarak baskınlar düzenledik ve 421 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldık.
Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı'' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü.
Bu 4 ay boyunca, adeta Konya'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık.
Konya merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Niğde, Samsun, Hatay, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli ve Manisa olmak üzere 12 ilde düzenlenen operasyonlarımıza; 3 bin 319 polisimiz, 542 ekibimiz, 16 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğimiz, 1 İHA'mız ve 1 helikopterimiz katıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Konya Valimizi, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı,, Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.
Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kararan muzlara son! Çürümeyi durduran o basit saklama sırrı: 2 haftaya kadar…
- Bölgenizi kontrol edin! 21 ilçede planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Sağlığınızı riske atmayın! En kirli 5 mutfak eşyası hangileri? Temizlemenin pratik yolu
- EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon: Yüzlerce “W” arasında gizlenen “M” harfini bulabilir misiniz? En dikkatli gözler 7 saniyede görüyor
- FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe Beko-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- C vitamini sanıldığı kadar etkili değil! Soğuk algınlığını gerçekte önleyen şeyi uzmanı açıkladı
- Göz yaşartan gerçek! Diyabeti tek başına yenebilir mi? Yüzde 50 etkili mutfağınızdaki o ilaç…
- Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?
- Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026 | MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?
- Parke çizikleri dert olmaktan çıkıyor: Tek bir malzemeyle ilk günkü parlaklığa kavuşuyor
- 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı: Sınav tarihleri ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılacak?