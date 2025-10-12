Ankara’da Türkiye-Suriye zirvesi! Ana gündem SDG’nin entegrasyonu

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı toplantı Ankara'da başladı.

KİMLER KATILIYOR?



Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katılıyor.

Zirvede terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin entegrasyonu masaya yatırılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2) ve MİT Başkanı İbrahim Kalın (sağda); Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 3), Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (sol 2) ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama (solda) ile Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı. (AA)



"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TÜM FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, PKK ve bağlantılı tüm yapıların silahlarını koşulsuz şekilde teslim etmesi çağrısında bulundu.

Güler, yaptığı açıklamada, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.