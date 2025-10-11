Siyonist İsrail’i Türkiye korkusu sardı: Savunmada gücünü katlıyor

TÜRKİYE, DÜNYADAKİ SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRECEK

Mako gazetesinde, bu proje başarıyla tamamlandığında Türkiye'nin hem beşinci nesil insanlı savaş uçağı hem de gizli (stealth) insansız hava aracı geliştiren dünyadaki sayılı ülkeler arasına gireceği ve şu ana kadar benzer bir kabiliyete yalnızca ABD ve Avustralya'nın yaklaşabildiği vurgulandı.

Bu gelişmenin Ankara'nın özellikle F-35 programından çıkarılmasının ardından güvenlikte tam bağımsızlık hedefinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Haberde ayrıca, "ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dâhil olmasının önünü açabilir" ifadeleri yer aldı.