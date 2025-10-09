PKK/YPG Suriye’de ateşkesi yine ihlal etti! Halep’te Suriye ordusuna saldırı: 1 ölü

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinin, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusu noktalarına saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, terör örgütünün, son 48 saatte Halep'in doğusunda Suriye ordusuna ait birçok noktayı hedef aldığı ve ateşkesi 10'dan fazla kez ihlal ettiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, tüm cephe hatlarında tahkimata devam ettiği, Halep kentinde ise ordu ve güvenlik güçlerini hedef alan provokatif telefon görüşmelerinin tespit edildiği bildirildi.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Şam hükümeti güçleri arasında 6 Ekim'de Şeyh Maksud ve Eşrefiyye bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanmış, aralarında 2 sivilin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'de, SDG adını kullanan PKK/YPG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.