PKK/YPG Suriye'de ateşkesi yine ihlal etti! Halep'te Suriye ordusuna saldırı: 1 ölü
Suriye Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'de, SDG adını kullanan PKK/YPG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'in doğusunda bulunan Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusu noktalarına saldırdı. Düzenlenen saldırılarda 1 asker hayatını kaybederken terör örgütünün son 48 saatte ateşkesi 10'dan fazla kez ihlal ettiği belirlendi.
Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinin, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusu noktalarına saldırılar düzenlediği belirtildi.
Saldırılarda 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, terör örgütünün, son 48 saatte Halep'in doğusunda Suriye ordusuna ait birçok noktayı hedef aldığı ve ateşkesi 10'dan fazla kez ihlal ettiği kaydedildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin, tüm cephe hatlarında tahkimata devam ettiği, Halep kentinde ise ordu ve güvenlik güçlerini hedef alan provokatif telefon görüşmelerinin tespit edildiği bildirildi.
SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Şam hükümeti güçleri arasında 6 Ekim'de Şeyh Maksud ve Eşrefiyye bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanmış, aralarında 2 sivilin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Söz konusu çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'de, SDG adını kullanan PKK/YPG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.