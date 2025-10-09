Başkan Erdoğan memleketi Rize'de! Çiçeklerle karşılandı | "Alt yapı ve üst yapıda gerekli adımları atmış olacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye geldi.

(Foto: AA)

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Rize-Artvin Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşa seslendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Malum çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. Şimdi heyelan ve selden etkilenen bölgeyi göreceğiz. İstiyoruz ki buraları çok daha güzel hale getirelim. TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm, ayrıca çok mutlu oldum. Tüm bunlarla beraber süratle şehir hastanemizin yapımı devam ediyor. Şimdi şehir hastanemizi de görelim istiyorum. Güneysu'daki hastanemizin de yapımı devam ediyor. Tüm bunlarla beraber alt yapı ve üst yapıda gerekli adımları atmış olacağız."