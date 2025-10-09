09 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan şehit ailesini kabul etti! "Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanındayız"

Başkan Erdoğan şehit ailesini kabul etti! "Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanındayız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 17:09 Güncelleme: 09.10.2025 17:10
ABONE OL
Başkan Erdoğan şehit ailesini kabul etti! Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’in Silifke ilçesinde ikamet eden Şehit Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver’in ailesini AK Parti Genel Merkezindeki makamında kabul etti. Başkan Erdoğan, şehit ailesine sabır ve metanet dileklerini iletirken, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan, daha önce Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında telefonda görüştüğü ve kendisini görme isteğini dile getiren şehidin annesi Meryem Ünver ile babası Durmuş Ünver'in bu arzusunu yerine getirdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde Başkan Erdoğan, aileyle yakından ilgilenerek içten bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Fatma Yurduseven, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt da hazır bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Ziyaret sırasında AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Başkan Erdoğan'a Mersin'de tamamlanan yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan yeni hizmetler hakkında bilgi sundu. Aldemir, kabullerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ederek, Mersin'e gösterdiği özel ilgi ve destekten ötürü şükranlarını iletti.


Başkan Erdoğan, şehit ailesine sabır ve metanet dileklerini iletirken, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan şehit ailesini kabul etti! Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanındayız Başkan Erdoğan şehit ailesini kabul etti! Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanındayız Başkan Erdoğan şehit ailesini kabul etti! Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanındayız

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör