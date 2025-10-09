Başkan Erdoğan şehit ailesini kabul etti! "Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanındayız"

(Foto: AA)

Ziyaret sırasında AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Başkan Erdoğan'a Mersin'de tamamlanan yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan yeni hizmetler hakkında bilgi sundu. Aldemir, kabullerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ederek, Mersin'e gösterdiği özel ilgi ve destekten ötürü şükranlarını iletti.



Başkan Erdoğan, şehit ailesine sabır ve metanet dileklerini iletirken, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı.