09 Ekim 2025, Perşembe

Başkan Erdoğan Rize’de: Heyelan ve selden etkilenen bölgeyi göreceğiz

ahaber.com.tr
Giriş: 09.10.2025 21:38
Baskan Erdoğan memleketi Rize'de hemşerileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Erdoğan Rize'de yaşanan sel ve heyelana ilişkin "Şimdi heyelan ve selden etkilenen bölgeyi göreceğiz. İstiyoruz ki buraları çok daha güzel hale getirelim. TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm, ayrıca çok mutlu oldum. Tüm bunlarla beraber süratle şehir hastanemizin yapımı devam ediyor. Şimdi şehir hastanemizi de görelim istiyorum. Güneysu'daki hastanemizin de yapımı devam ediyor. Tüm bunlarla beraber alt yapı ve üst yapıda gerekli adımları atmış olacağız." şeklinde konuştu.
