Siyonist güçlerce A Haber’e alçakça engelleme: Kudüs Türklere ebediyen kapalı

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda on binlerce sivili katletti, yüz binlercesini yaraladı ve milyonlarca Filistinliyi zorla yerinden etti. Siyonist rejim, sadece saldırılarla yetinmedi; binlerce Gazzeli çocuğu da acımasızca bombalayarak insanlık tarihine kara bir leke daha sürdü.

Soykırımın ikinci yıl dönümünde, Mescid-i Aksa'dan canlı bağlantı yapmak için hazırlık yapan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail askerlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Yayın yapmasına izin verilmeyen Kurşun, kimlik kontrolü bahanesiyle durduruldu ve katil İsrail askerlerinin baskıcı tavırlarıyla engellendi.

İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında, muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun'a "Nerelisin?" sorusu yöneltildi. Kurşun'un "Türkiye" cevabını vermesi üzerine, siyonist askerler gerçek niyetlerini açık eden skandal bir ifadeyle karşılık verdi: "Kudüs Türklere ebediyen kapalı." diyerek Türk düşmanlığı bir kez daha gözler önüne serildi.