Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde! İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın tarihi Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılıyor.

ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti. Başkan Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti.

"ERMENİSTAN İŞGALİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 12. Türk devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik açıklamalarda bulundu.

Aliyev, "TDT ciddi bir jeopolitik merkez olarak ortaya çıkıyor. Ortak tarihimiz ve etnik köklerimiz bizi bir aile olarak birleştiriyor. Ülkelerimiz arasında askeri teçhizat alanında iş birliği önemli. TDT'nin birleşik bir güç merkezi olarak hareket etmesi son derece önemlidir.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması Güney Kafkasya'yı bir barış yurduna dönüştürecektir. Ermenistan'ın işgalini asla unutmayacağız, savaş meydanlarında kanlarını dökülen şehitlerimizin anısını yaşatacağız.

Washington Zirvesi'nin önemli sonuçlarından biri de Zangezur koridorunun açılmasıdır. Orta Koridor üzerinden yük taşımacılığı 2022'den bu yana artış gösterdi.

Ülkelerimiz arasında askeri, savunma ve güvenlik alanlarındaki geniş iş birliğimizi göz önünde bulundurarak, 2026 yılında Azerbaycan'da Türk Devletleri Örgütü (TDÖ) üye ülkelerinin ortak askeri tatbikatını düzenlemeyi öneriyoruz." dedi.

KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlığı altında gerçekleştirilecek zirvede, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türk dünyası içindeki dayanışma konuları masaya yatırılacak.