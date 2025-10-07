Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde! İşte masadaki konular

07 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 09:17 Güncelleme: 07.10.2025 12:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın tarihi Gebele kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılıyor. “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla yapılan zirvede, üye ülkelerin yanı sıra gözlemci statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yer alıyor. Başkan Erdoğan zirvenin yapılacağı binaya gelirken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından karşılandı.

BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti. Başkan Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.

"ERMENİSTAN İŞGALİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 12. Türk devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik açıklamalarda bulundu.

Aliyev, "TDT ciddi bir jeopolitik merkez olarak ortaya çıkıyor. Ortak tarihimiz ve etnik köklerimiz bizi bir aile olarak birleştiriyor. Ülkelerimiz arasında askeri teçhizat alanında iş birliği önemli. TDT'nin birleşik bir güç merkezi olarak hareket etmesi son derece önemlidir.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması Güney Kafkasya'yı bir barış yurduna dönüştürecektir. Ermenistan'ın işgalini asla unutmayacağız, savaş meydanlarında kanlarını dökülen şehitlerimizin anısını yaşatacağız.

Washington Zirvesi'nin önemli sonuçlarından biri de Zangezur koridorunun açılmasıdır. Orta Koridor üzerinden yük taşımacılığı 2022'den bu yana artış gösterdi.

Ülkelerimiz arasında askeri, savunma ve güvenlik alanlarındaki geniş iş birliğimizi göz önünde bulundurarak, 2026 yılında Azerbaycan'da Türk Devletleri Örgütü (TDÖ) üye ülkelerinin ortak askeri tatbikatını düzenlemeyi öneriyoruz." dedi.

KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlığı altında gerçekleştirilecek zirvede, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türk dünyası içindeki dayanışma konuları masaya yatırılacak.

Zirvenin ana gündemini bölgesel ve küresel gelişmeler oluşturacak. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes süreci ve insani yardımlar kapsamında Küresel Kararlılık Filosu'nun faaliyetleri değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşında barışın tesisine yönelik adımlar ve ara buluculuk girişimleri de ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alıyor.

GEBELE BİLDİRİSİ YAYINLANACAK

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.

ÇOK SAYIDA LİDERLE BULUŞMA

Başkan Erdoğan'ın, zirve çerçevesinde yapılacak Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması ve diğer katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanları ile temaslarda bulunması bekleniyor.

