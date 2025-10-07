Bakan Kurum depremde gözyaşı döken Koyunlu çiftinin yeni görüntülerini paylaştı! “Bir yeniden başlama hikayesiydi bu…”

(Foto: ahaber.com.tr)



"BİR BAKTIM Kİ 19 NUMARA; DÜNYA BENİM OLDU"

Görüntülerde yer alan Mehmet Koyunlu, hayata yeniden büyük bir umutla tutunduklarını şu ifadelerle anlattı: "Anahtarı verir vermez yeni evime göçtüm. Geldim ki; devlet bana villa yapmış. Evin önüne geldim. Bir baktım ki 19 numara. Dünya benim oldu. Onu yaşayan bilir. İçeri girdik ki; cennete geldik. Allah devletimize zeval vermesin. O Murat Kurum var ya şimdi buraya gelsin ben koç keseceğim"

(Foto: ahaber.com.tr)



"SONUNDA KADERİMİZDE GÜN GÖRMEK DE VARMIŞ"

Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kızının ardında bıraktığı bir torununun da bakımını üstlenen Hatice Koyunlu ise şöyle konuştu: "O depremler bizi mahvetti. Biz bu eve göçtük. Dünya bizim oldu. Bugünümüze çok şükür. Çok çileler çektik. Allah'ım bize bir musibet verdi ama arkada huzuru da verdi. Sonunda kaderimizde mutluluk da varmış. Hayat görmek de varmış, gün görmek de varmış. Yaşamak da varmış. Çok iyidir evimiz, çok kibardır, güzeldir, kullanışlıdır. Yani içinde huzur da buluyoruz. Rahat da ediyoruz."