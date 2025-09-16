Bakan Kurum’dan konut üzerinden propagandaya net mesaj: Siyasetimiz lafın siyaseti değil eserin siyaseti

Fotoğraf-İHA

"BİZİM SİYASETİMİZ LAFIN DEĞİL, ESERİN SİYASETİDİR"

Deprem bölgesinde hayata geçirilen projeleri anlatan Kurum, "Neşeyle oynayacak, gençlerimizin spor yapacağı, ailelerimizin huzurla vakit geçireceği parklar, bahçeler, spor alanları ve millet bahçeleri inşa ediyoruz. Yeniden ayağa kaldırdığımız her şehirde Türkiye Yüzyılı'nın geleceğini taşıyacak modern, iklim dostu ve güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz. Bizim siyasetimiz lafın siyaseti değil, eserin siyasetidir. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik, hiçbir işimizi yarım bırakmadık. Başladığımız her projeyi tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

"MİLLETİMİZİN KAFASINI BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Kurum, deprem konutları üzerinden yapılan eleştirilere de değinerek, "Bazıları boş tartışmalarla vakit kaybediyor. Her teslimat töreninde 'nerede deprem konutları', 'konutlar bitmeyecek' diyerek kara propaganda yapıyorlar. Milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Ama vatandaşımız hakikati görüyor. Onlar konuşuyor, biz eser üretiyoruz. Onlar umutsuzluk yayıyor, biz milletimizin duasını alacak eserlerle umut inşa ediyoruz. Bizim onlarla aramızdaki en büyük fark budur. Ve biz bu anlayışla eser üretmeye, hizmet yapmaya, vatandaşımızı kucaklamaya, en zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni eserlerimizi, yeni hizmetlerimizi de Kahramanmaraş'ımıza, 81 ilimize ve 85 milyon vatandaşımıza kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.