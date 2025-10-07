Başkan Erdoğan Azerbaycan yolcusu! Hem zirve hem de ikili görüşme trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 7 Ekim 2025 (bugün) tarihinde Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi'ne katılacak.

GEBELE BİLDİRİSİ YAYINLANACAK

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev (AA)

ÇOK SAYIDA LİDERLE BULUŞACAK

Başkan Erdoğan'ın, zirve çerçevesinde yapılacak Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması ve diğer katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanları ile temaslarda bulunması bekleniyor.