CANLI | İstanbul'da Filistin Yürüyüşü! Gazze'ye ve filolara destek! Ayasofya'dan Eminönü'ne...
İstanbul'da "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenleniyor.. Etkinlik öğle namazının ardından Ayasofya Camii’nden başlayarak Eminönü Meydanı’nda yapılacak mitingle sona erecek. A Haber etkinliğin gerçekleştirileceği Ayasofya Camii önünde vatandaşın nabzını tutuyor. İşte detaylar...
İstanbul'da bugün 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenleniyor.
Etkinliğin öğle namazının ardından Ayasofya Camii'nden başlayarak Eminönü Meydanı'nda yapıan mitingle sona ereceği açıklandı.