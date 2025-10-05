CANLI | İstanbul’da Filistin Yürüyüşü! Gazze’ye ve filolara destek! Ayasofya’dan Eminönü’ne...

05 Ekim 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2025 12:27 Güncelleme: 05.10.2025 13:40
İstanbul'da "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenleniyor.. Etkinlik öğle namazının ardından Ayasofya Camii’nden başlayarak Eminönü Meydanı’nda yapılacak mitingle sona erecek. A Haber etkinliğin gerçekleştirileceği Ayasofya Camii önünde vatandaşın nabzını tutuyor. İşte detaylar...

İstanbul'da bugün 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenleniyor.

Etkinliğin öğle namazının ardından Ayasofya Camii'nden başlayarak Eminönü Meydanı'nda yapıan mitingle sona ereceği açıklandı.

