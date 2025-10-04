Yolsuzluklar ve borsa vurgununun kilit isimleri! Borsanın en bilinen manipülatörü: Nihat Özçelik

İşte Mahmut Övür'ün 'Yolsuzluklar ve borsa vurgununun kilit isimleri' başlıklı yazısı:

Son bir yılda, belediyelerden borsaya, medyadan savunma sanayiine sarsıcı operasyonlar yapıldı. Büyük çoğunluğunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu operasyonlar "siyasi" gösterilmek istense de sonuçlar bunun tam tersi yönünde. Operasyonların hedefinde sadece İBB ya da CHP'li belediyeler yok, işin içinde casuslukla suçlanan savunma sanayii şirketleri, kara para aklama ve suç örgütü kurmakla suçlanan maden ve medya şirketleri ya da manipülasyon yaptığı ileri sürülen devasa borsa holdingleri de var.

Ortada öyle iktidara ya da muhalefete yakınlık gibi bir ölçü de yok... Suça kim bulaşmışsa onun üzerine gidiliyor. Bir anlamda Türkiye kendi "temiz eller" operasyonunu yürütüyor. Birileri siyasi gerekçeyle belediyelerdeki "yolsuzluk" iddialarını öne çıkardığı için diğer operasyonlar biraz arkada kalıyor. Bunda CHP'nin "Siyaseten üzerimize geliniyor" tezinin de etkisi büyük.