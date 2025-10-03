Ciner’in şirketlerinde kara para izi! Suç gelirine ticari işlem süsü | Şişeden İngiltere’ye uzanan tezgah

CİNER GLASS'TA TUHAF İŞLER

Güngör, özellikle Gökhan Şen'in CEO olarak atanması, kısa süre sonra şirketin kapatılması ve eş zamanlı olarak gerçekleşen Şişecam hisse devirleri arasındaki bağlantılara dikkat çekti.

Güngör şu ifadeleri kaleme aldı:

Üç hafta önce Can Holding'e yönelik olarak başlatılan ve daha sonra da Ciner Grubu'na sıçrayan operasyonun artçıları sürüyor. Önceki gün AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklandı. Gökhan Şen'i birçoğunuz tanır. Daha önce Bloomberg TV'deydi. Ekonomi Koordinatörlüğü'nün ardından Genel Yayın Yönetmeni olmuştu. Ardından kendisini Ciner Glass'ın başına getirdiler. Eylül 2023'te oraya CEO olarak atandı. Şirketin yurtdışındaki iştiraklerinde de görevliydi. Aynı tarihlerde, 30 Mart 2023'te, İş Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı. Sonra da yurtdışı görevini gerekçe gösterdi, üyelikten gitti.

Gökhan Şen'in İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği sorgusunu inceledim. Sorguda soruların birçoğuna "duymadım, görmedim, bilmiyorum" tarzında yanıtlar vermiş. İmza yetkisinin olmadığını, Can Holding'i tanımadığını, medya satışını TV'lerden öğrendiğini, Atilla Ciner'i hayatında ikinci kez gördüğünü anlatmış.

Tabii, ifadesi pek tatmin edici bulunmadı ki, hakim Gökhan Şen'in CEO olduğu Ciner Glass şirketinin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığına dair kuvvetli şüpheler bulunduğu gerekçesiyle kendisiyle ilgili tutuklama kararı verdi.

Peki Gökhan Şen'in CEO'su olduğu bu Ciner Glass şirketi nedir?

Bu şirket cam ürünleri üretimi, ihracat- ithalatı yapıyor. Ciner, Londra ve Belçika'da da aynı isimde şirketler kurmuş. Türkiye'de ise şirketin ömrü pek uzun olmamış.

Ticaret sicil kayıtlarına göre, 2020'de, Turgay Ciner, Ciner Yapı Teknik şirketinin unvanını Ciner Glass olarak değiştiriyor. Unvanın dışında şirketin faaliyet konularına da cam üretimi, ithalat-ihracatı ekleniyor. İlk etapta Park Holding'in yönetimi Ciner Glass'ta da yetkili… Ancak 10 Kasım 2023'te yönetime Gökhan Şen'i alıyorlar. Gökhan Şen geldikten 6 ay sonra ise 30 Nisan 2024'te şirketi Park Holding bünyesine alıp kapatıyorlar.

Tuhaf işler…

Hatırlıyorum, o tarihlerden birkaç ay sonra da Ciner Grubu ABD'de İş Bankası'nın iştiraki Şişecam'la ortak olduğu Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarını satıyor.Sisecam Chemical Resources'daki yüzde 40 hissesi ile Pacific Soda'daki yine yüzde 40 hissesi, şirketlerin büyük ortağı Şişecam'a 285.4 milyon dolara devrediyor. Arada İş Bankası'nın iştiraki Şişecam Ciner Grubu'na tazminat da ödedi mi, bilmiyoruz. Ya da şirketin değeri nasıl belirlendi?

Gökhan Şen'in Ciner Glass'ın başına geçmesi, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, o tarihlerde Şişecam'ın Ciner Holding hisselerini devralması…

Hepsi tesadüf mü, arada neler yaşandı?

Bunları sanırım soruşturma derinleşince daha net anlayacağız.

Dün de yazdım…

Türkiye'de Turgay Ciner'in sahibi olduğu, TMSF yönetimine geçen şirketlerin birçoğunun hikayesi Ciner Glass gibi… İçleri boş, holding bünyesine alınıp, eritilmiş… Turgay Ciner operasyondan önce birçok şirketinin merkezini Londra'ya taşımış. İşlerini yabancı şirket statüsünde yürüterek, kendisine koruma kalkanı oluşturmuş… Bu şirketlerin içlerinde dönen dolapları bilmiyoruz.

O nedenle soruşturma nereye evrilir, zaman gösterecek. Fakat Ciner'in yurtdışındaki mal varlıklarıyla ilgili de hukuki anlamda araştırmaların başlatıldığını öğrendim.

Velhasıl, demem o ki…

Bizim kafamızın çok da almadığı Turgay Ciner'in 'alış-veriş'lerini daha epey zaman konuşuruz…