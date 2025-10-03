Ciner’in şirketlerinde kara para izi! Suç gelirine ticari işlem süsü | Şişeden İngiltere'ye uzanan tezgah
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devraldığı "suç örgütü kurma ve kara para aklama" iddialarıyla yürütülen Can Holding soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Park Holding patronu Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve CEO’su Gökhan Şen tutuklandı. Tutuklama kararında, Ciner Medya’nın Can Holding’e satışında kara para aklama faaliyetinin bir parçası olduğu vurgulandı. Özellikle Ciner Glass’ın kısa sürede faaliyete girip ardından Park Holding’e devredilerek kapatılması ve aynı dönemde ABD’deki Şişecam ortaklıklarının yüz milyonlarca dolarlık anlaşmalarla devredilmesi dikkat çekti.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devraldığı "suç örgütü kurma ve kara para aklama" iddialarıyla yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Gruba ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
TUTUKLANMA GEREKÇELERİ ORTAYA ÇIKTI
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan Turgay Ciner'in oğlu, AFC İthalat İhracat Turizm ve Ticaret yöneticisi Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO'su Gökhan Şen tutuklandı. 10 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO'su Gökhan Şen'in tutuklanma gerekçelerine ulaşıldı.
SUÇ GELİRİNE TİCARİ İŞLEM SÜSÜ
Karara göre, Can Holding, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için bünyesinde şirketler arasında birbirlerine fatura kesme yöntemiyle vergi kaçakçılığı suçu işledi. Kayıtsız, faturasız akaryakıt piyasaya sürüldü. Bayiler ile birlikte sahte fatura kullanımı yoluyla KDV ve kurumlar vergisi üzerinden vergi ziyanına yol açıldı.
Sabah'ın haberine göre Can Holding'in 22 Aralık 2024'te Turgay Ciner'den, Ciner Grubu çatısı altındaki Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show TV, Habertürk'ün de içerisinde bulunduğu medya grubunu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve izlere rastlandı.
İşte bu noktada, MASAK ve TMSF Başkanlığı'nca Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Park Holding şirketi ve şirket bünyesine bağlı diğer şirketlere TMSF tarafından kayyım atandı. Suç gelirlerinin aklanması amacıyla sahte fatura ve kaçakçılık faaliyetlerinden doğan kaynaklar, şirketler üzerinden "ticari işlem süsü" verilerek finansal sisteme sokuldu.
Tutuklanan Atilla Ciner'in, Park Holding'e bağlı AFC şirketinin yetkili ve yöneticisiydi. Tutuklanan bir diğer isim olan Gökhan Şen Ciner Glass şirketinde CEO olarak görev yapıyordu. Her iki şirkette de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli şüphe bulundu.
CİNER'İN "CAM"I PATLADI
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, soruşturmanın Ciner Glass'a uzanan boyutlarını köşesine taşıdı.
CİNER GLASS'TA TUHAF İŞLER
Güngör, özellikle Gökhan Şen'in CEO olarak atanması, kısa süre sonra şirketin kapatılması ve eş zamanlı olarak gerçekleşen Şişecam hisse devirleri arasındaki bağlantılara dikkat çekti.
Güngör şu ifadeleri kaleme aldı:
Üç hafta önce Can Holding'e yönelik olarak başlatılan ve daha sonra da Ciner Grubu'na sıçrayan operasyonun artçıları sürüyor. Önceki gün AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklandı. Gökhan Şen'i birçoğunuz tanır. Daha önce Bloomberg TV'deydi. Ekonomi Koordinatörlüğü'nün ardından Genel Yayın Yönetmeni olmuştu. Ardından kendisini Ciner Glass'ın başına getirdiler. Eylül 2023'te oraya CEO olarak atandı. Şirketin yurtdışındaki iştiraklerinde de görevliydi. Aynı tarihlerde, 30 Mart 2023'te, İş Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı. Sonra da yurtdışı görevini gerekçe gösterdi, üyelikten gitti.
Gökhan Şen'in İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği sorgusunu inceledim. Sorguda soruların birçoğuna "duymadım, görmedim, bilmiyorum" tarzında yanıtlar vermiş. İmza yetkisinin olmadığını, Can Holding'i tanımadığını, medya satışını TV'lerden öğrendiğini, Atilla Ciner'i hayatında ikinci kez gördüğünü anlatmış.
Tabii, ifadesi pek tatmin edici bulunmadı ki, hakim Gökhan Şen'in CEO olduğu Ciner Glass şirketinin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığına dair kuvvetli şüpheler bulunduğu gerekçesiyle kendisiyle ilgili tutuklama kararı verdi.
Peki Gökhan Şen'in CEO'su olduğu bu Ciner Glass şirketi nedir?
Bu şirket cam ürünleri üretimi, ihracat- ithalatı yapıyor. Ciner, Londra ve Belçika'da da aynı isimde şirketler kurmuş. Türkiye'de ise şirketin ömrü pek uzun olmamış.
Ticaret sicil kayıtlarına göre, 2020'de, Turgay Ciner, Ciner Yapı Teknik şirketinin unvanını Ciner Glass olarak değiştiriyor. Unvanın dışında şirketin faaliyet konularına da cam üretimi, ithalat-ihracatı ekleniyor. İlk etapta Park Holding'in yönetimi Ciner Glass'ta da yetkili… Ancak 10 Kasım 2023'te yönetime Gökhan Şen'i alıyorlar. Gökhan Şen geldikten 6 ay sonra ise 30 Nisan 2024'te şirketi Park Holding bünyesine alıp kapatıyorlar.
Tuhaf işler…
Hatırlıyorum, o tarihlerden birkaç ay sonra da Ciner Grubu ABD'de İş Bankası'nın iştiraki Şişecam'la ortak olduğu Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarını satıyor.Sisecam Chemical Resources'daki yüzde 40 hissesi ile Pacific Soda'daki yine yüzde 40 hissesi, şirketlerin büyük ortağı Şişecam'a 285.4 milyon dolara devrediyor. Arada İş Bankası'nın iştiraki Şişecam Ciner Grubu'na tazminat da ödedi mi, bilmiyoruz. Ya da şirketin değeri nasıl belirlendi?
Gökhan Şen'in Ciner Glass'ın başına geçmesi, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, o tarihlerde Şişecam'ın Ciner Holding hisselerini devralması…
Hepsi tesadüf mü, arada neler yaşandı?
Bunları sanırım soruşturma derinleşince daha net anlayacağız.
Dün de yazdım…
Türkiye'de Turgay Ciner'in sahibi olduğu, TMSF yönetimine geçen şirketlerin birçoğunun hikayesi Ciner Glass gibi… İçleri boş, holding bünyesine alınıp, eritilmiş… Turgay Ciner operasyondan önce birçok şirketinin merkezini Londra'ya taşımış. İşlerini yabancı şirket statüsünde yürüterek, kendisine koruma kalkanı oluşturmuş… Bu şirketlerin içlerinde dönen dolapları bilmiyoruz.
O nedenle soruşturma nereye evrilir, zaman gösterecek. Fakat Ciner'in yurtdışındaki mal varlıklarıyla ilgili de hukuki anlamda araştırmaların başlatıldığını öğrendim.
Velhasıl, demem o ki…
Bizim kafamızın çok da almadığı Turgay Ciner'in 'alış-veriş'lerini daha epey zaman konuşuruz…
