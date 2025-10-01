Can Holding soruşturmasında gelişme! Ciner'in oğlu tutuklandı
Can Holding soruşturmasının derinleşmesi ile birlikte Ciner Grubu da radara girmiş ve Can Holding'e satışında örgütsel faaliyetten elde edilen kara para aklandığı tespit edilmişti. Ciner'e ait Park Holding ve bağlı olan 3 şirkete kayyum atanırken, aralarında oğlu Atilla Ciner'in de olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklandı.
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass AŞ CEO'su Gökhan Şen tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
TURGAY CİNER'İN OĞLU TUTUKLANDI
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass AŞ CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Atilla Ciner ve Gökhan Şen'in tutuklanmasına karar verdi.
Şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.