MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye vurgusu yapılarak "Müteakiben “terörsüz bölge” hedefiyle pekiştirilecek süreç dâhilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır." denildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.
TERÖR ZEMİNİNDE YAYILMACILIĞA GEÇİT YOK!
Bildiride, "Terörsüz Türkiye" istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben 'terörsüz bölge' hedefiyle pekiştirilecek süreç dahilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU
MGK Toplantısı'nda, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği ile Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahına tehdit teşkil eden aktörler ve meselelerin değerlendirildiği belirtilen bildiride, "Komşularımızı bölgesel çatışmaların içine çekme gayretlerine karşı verilen mücadeleye olan desteğimizin artarak sürdürüleceğinin altı çizilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bildiride, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"İsrail Yönetimi'nin Gazze'de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş; soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuş; Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir."
"TÜRKİYE BARIŞIN TESİSİ İÇİN DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIR"
Bildiride, "Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm modeline yönelik desteğimiz vurgulanarak, ülkemizin Ada'daki barış ortamını menfi etkileyebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşunu muhafaza edeceği kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin mevcut durumun değerlendirildiği aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:
"Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yayılması riskine işaret eden hadiselerden duyulan endişe dile getirilerek, Türkiye'nin barışın tesisi için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu ifade edilmiştir.
Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreci görüşülmüş; Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşımı mümkün kılarak, bölgedeki tüm ülkelerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak ulaştırma hattının önemi ve nihai barışın tesisi yönündeki irademiz vurgulanmıştır. Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ele alınmış; ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine olan desteğimiz teyit edilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon: Rengarenk mantarların arasında bir fare gizleniyor! 7 saniyede onu saklandığı yerden çıkarabilir misin?
- KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?
- Hayat kurtaran 5 dakika: Fazla uyumak kalbi nasıl etkiler? En basit yöntem…
- 30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?
- 30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?
- 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI | YDS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksitler kaç TL? Banka banka güncel kredi hesaplama…