MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek

Fotoğraf-AA

TERÖR ZEMİNİNDE YAYILMACILIĞA GEÇİT YOK!

Bildiride, "Terörsüz Türkiye" istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben 'terörsüz bölge' hedefiyle pekiştirilecek süreç dahilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

MGK Toplantısı'nda, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği ile Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahına tehdit teşkil eden aktörler ve meselelerin değerlendirildiği belirtilen bildiride, "Komşularımızı bölgesel çatışmaların içine çekme gayretlerine karşı verilen mücadeleye olan desteğimizin artarak sürdürüleceğinin altı çizilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İsrail Yönetimi'nin Gazze'de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş; soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuş; Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir."