30 Eylül 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek

MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 11:14 Güncelleme: 30.09.2025 20:19
ABONE OL
MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye vurgusu yapılarak "Müteakiben “terörsüz bölge” hedefiyle pekiştirilecek süreç dâhilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır." denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

TERÖR ZEMİNİNDE YAYILMACILIĞA GEÇİT YOK!

Bildiride, "Terörsüz Türkiye" istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben 'terörsüz bölge' hedefiyle pekiştirilecek süreç dahilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

MGK Toplantısı'nda, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği ile Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahına tehdit teşkil eden aktörler ve meselelerin değerlendirildiği belirtilen bildiride, "Komşularımızı bölgesel çatışmaların içine çekme gayretlerine karşı verilen mücadeleye olan desteğimizin artarak sürdürüleceğinin altı çizilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İsrail Yönetimi'nin Gazze'de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş; soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuş; Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir."

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

"TÜRKİYE BARIŞIN TESİSİ İÇİN DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIR"

Bildiride, "Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm modeline yönelik desteğimiz vurgulanarak, ülkemizin Ada'daki barış ortamını menfi etkileyebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşunu muhafaza edeceği kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin mevcut durumun değerlendirildiği aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yayılması riskine işaret eden hadiselerden duyulan endişe dile getirilerek, Türkiye'nin barışın tesisi için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu ifade edilmiştir.

Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreci görüşülmüş; Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşımı mümkün kılarak, bölgedeki tüm ülkelerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak ulaştırma hattının önemi ve nihai barışın tesisi yönündeki irademiz vurgulanmıştır. Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ele alınmış; ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine olan desteğimiz teyit edilmiştir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör