Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’de ateşkes ve barış sağlanması konusu ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.