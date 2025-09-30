Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

30 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.09.2025 21:39 Güncelleme: 30.09.2025 22:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’de ateşkes ve barış sağlanması konusu ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

