Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.