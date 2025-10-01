Beşiktaş'ta öldüren mesai! Genç veteriner mobbing kurbanı
Maaşların ödenmediği, işten çıkarmaların arttığı Beşiktaş Belediyesi’nde insanlık dramı yaşandı. Belediyede görev yapan Alkım Eren Demir'in ağır iş yükü sonrası kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardında mobbing zulmü çıktı. Mobbing iddialarını doğrulayan baba Erkan Demir, hukuki süreci başlattıklarını söyledi.
Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner Sağlık Programı'ndan 2022'de mezun olan Alkım Eren Demir, 24 yaşındaydı. İki yıl önce İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nde mesleğine ilk adımını attı.
Alkım Eren Demir, iddialara göre 50'yi aşkın personelin çalıştığı merkezde yaşanan işten çıkarmalardan kaynaklı yoğun iş temposu ve geciken maaş ödemeleri nedeniyle bir süredir büyük üzüntü yaşıyordu.
EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Son günlerde aşırı stres ve kaygı problemleri yaşayan Alkım Eren Demir, 22 Ağustos günü mesaisini tamamlayıp evine gitti. Ertesi gün işe gitmeyince arkadaşları meraklanıp eve gitti. Çilingir yardımıyla girilen evde Eren'in cansız bedenine ulaşıldı.
HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI
Eren'in babası Erkan Demir, oğlunun vefatına giden süreçle ilgili yoğun iş temposu ve maaş gecikmesi iddialarını doğrularken, hukuki süreç başlattıklarını, Adli Tıp'ın otopsi raporunu beklediklerini belirterek, hukuki sürece zarar gelmemesi adına konuşamayacağını kaydetti.
Demir, oğlunun hakkını savunacağını kaydederek sorumluların ceza alması için mücadele edeceğini söyledi. Müdürlükteki baskıdan diğer çalışanların da büyük mağduriyet yaşadığı ortaya çıktı.
SİSTEMATİK BASKI KADINLARA UZANDI
Sabah'ın haberine göre Veteriner İşleri Müdürü Tolga Akyıldız, kadın çalışanlara "Hala doğurmaya devam edecek misiniz, kısa çalışma yapılmasından hoşlanmıyorum" diyerek mobbing uyguladı.
Yıldır belediyede çalışan Veteriner Hekim Ferah Öztürk'ün ikinci çocuğunu doğurup süt izni bitince tam zamanlı işe başlayacağı hafta işten çıkartılması, aynı tarihte yarı zamanlı çalışan anne Merve Güzel Göktaş'ın çıkarılması ve arkasından çocuğunun kreşe başlamasıyla tam zamanlı çalışmaya geçeceğini söylediği halde Damla Göksu Aygün'ün işten çıkarılması sistematik olarak kadınlara ve çalışan annelere karşı tavır içinde olunduğunun ve sebebin ekonomik olmadığının kanıtı oldu.
SÜT İZNİ BİTİNCE İŞTEN ÇIKARILDI
Ferah Öztürk, "8 yıl çalıştım. 31 Mayıs itibarıyla çıkışım yapıldı. Ekonomik gerekçeler öne sürülerek işten çıkarıldım. Tazminatsız çıkardılar. Ücretsiz doğum iznime ayrıldım. Analık iznimi ve süt iznimi kullandım. Süt iznim biter bitmez işten çıkardılar. Ekonomik sebepler gerekçe gösterildi. Ancak bir yandan personel alımına devam ediyorlar. Kıdem ve ihbar tazminatı davası açtım. Belediye maaş ödemede 2 ay geriden gidiyor" dedi.
Alkım Eren Demir'in ölümüyle ilgili de konuşan Ferah Öztürk, "İki sene omuz omuza çalıştık. Vefatını duymak çok yıkıcı oldu. İnsani olmayan şartlarda çalıştırıp böyle sıkıntılara neden oluyorlar" dedi. Öztürk'ün ardından Merve Güzel Göktaş ve Damla Göksu Aygün'ün de işten çıkarıldığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon: Rengarenk mantarların arasında bir fare gizleniyor! 7 saniyede onu saklandığı yerden çıkarabilir misin?
- KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?
- Hayat kurtaran 5 dakika: Fazla uyumak kalbi nasıl etkiler? En basit yöntem…
- 30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?
- 30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?
- 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI | YDS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksitler kaç TL? Banka banka güncel kredi hesaplama…