Beşiktaş’ta öldüren mesai! Genç veteriner mobbing kurbanı

Merve Güzel Göktaş

Alkım Eren Demir'in ölümüyle ilgili de konuşan Ferah Öztürk, "İki sene omuz omuza çalıştık. Vefatını duymak çok yıkıcı oldu. İnsani olmayan şartlarda çalıştırıp böyle sıkıntılara neden oluyorlar" dedi. Öztürk'ün ardından Merve Güzel Göktaş ve Damla Göksu Aygün'ün de işten çıkarıldığı öğrenildi.