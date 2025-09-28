Tarihin en büyük yardım filosu Gazze yolunda! Türk aktivist A Haber’de: Emin adımlarla ilerliyoruz
Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik soykırımına karşı kamuoyundaki tepkiler artıyor. İnsanlık, Siyonist rejimin uyguladığı katliama son verilmesi için tek ses halinde harekete geçti. 31 Ağustos’ta Barcelona limanından hareket eden ve 50’den fazla ülkenin vatandaşlarını barındıran Küresel Sumud Filosu, masum Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı. A Haber’e bağlanan Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, filonun Girit’te olduğunu belirterek, “Katil rejimin saldırılarını önlemek için birçok ülkenin deniz koruma unsurlarının geldiğini” söyledi.
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarında on binlerce masum insan hayatını kaybederken, yüz binlercesi yaralandı, milyonlarca kişi ise yurdundan edildi. Bu çağ dışı saldırılara sessiz kalmayan dünya ülkeleri, Siyonist rejimin saldırılarını sonlandırması için omuz omuza vererek soykırımın bitmesi adına tek yürek oldu.
Gazze ablukasını kırarak masum sivillere insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos'ta Barselona'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, insanlığın ortak sesi haline geldi. 50'den fazla ülkenin vatandaşlarını barındıran filo, saldırılar nedeniyle zarar gören ve açlıkla mücadele eden Gazzelilere yardım ulaştırmayı hedefliyor.
Filoda yer alan Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, A Haber ekranlarına bağlanarak Küresel Sumud Filosu'nun son durumunu aktardı.
Türk aktivist Ordu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Gazze'ye ulaşmak için yaklaşık 400 mil (643 km) uzaklıktayız. Şu anda Girit ile Kıbrıs'ın ortasındayız. Girit'te beklediğimizden daha uzun süre beklemek zorunda kaldık. Ayrıca teknik anlamda sabotaja uğradık; lojistik gemimizin motoru arızalandı. Şu anda ikinci ana gemimize geçtik.
"FİLOMUZDA 50 TÜRK VATANDAŞI BULUNUYOR"
Toplamda, yoldayken 50 gemiyle birlikte Gazze'ye doğru ilerliyoruz. Hâlen yolda bize katılan gemiler de var. 44 delegasyonla birlikte çalışıyoruz. 31 Ağustos'ta Barcelona'dan ayrılan filomuz, emin adımlarla Gazze'ye doğru ilerliyor. Bu gemilerde toplam 600 kişi bulunuyor; mürettebat arasında 50 Türk vatandaşı yer alıyor.
"FİLOMUZUN GÜVENLİĞİ İÇİN İTALYAN DONANMASI DEVREYE GİRDİ"
Gemilerimiz çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıyor; en çok İspanya, İtalya ve Portekiz bayrakları bulunuyor. Bombalanan 11 gemimizin tamamı İtalyan gemisiydi. Ardından, bir gün bile geçmeden İtalyan donanması filomuzun güvenliğini sağlamak üzere geldi. İspanya'ya ait donanma gemisinin yetkililer tarafından en geç yarın gelmesinin beklendiği bildirildi. Öte yandan birçok ülkenin de savunma gemisi göndereceğine dair bilgiler var.
Yaklaşık dört gün içinde Gazze'ye varmamız halinde, abluka altındaki Gazze halkına hijyen malzemeleri ile gıda ve uzun ömürlü (kuru) gıda ürünleri ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah Gazze'ye vardığımızda kendi filo ekibimizle bu yardım ürünlerini koordineli şekilde dağıtacağız.
"İSRAİL'İN SALDIRILARI BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYMAYACAK"
İsrail'in saldırıları bizi yolumuzdan alıkoymayacak. İsrail tarafı, "Getirdiğiniz ürünleri bize verin, biz onları Gazze halkına ulaştırırız" önerisinde bulundu; bu teklifi kesinlikle kabul etmiyoruz. Önceki misyonlarımızda ablukayı kırmak amacıyla 2008'den bu yana deniz yoluyla 37 gemi gönderdik. Bu deneyimlerimiz ve kararlılığımız, karşı tarafın ciddiyetimizi ve kalabalıktan duydukları endişeyi anlamasına sebep oldu.
Aramızda Siyonist olmayan Yahudi kökenli katılımcılar da bulunuyor. İsrail vatandaşı olmayan Yahudi kökenli kişileri filomuza kabul ediyoruz; bazı kişileri ise güvenlik ve operasyonel nedenlerle kabul etmedik.
