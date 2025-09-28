Tarihin en büyük yardım filosu Gazze yolunda! Türk aktivist A Haber’de: Emin adımlarla ilerliyoruz

(Fotoğraf: ahaber.com.tr -Ekran görüntüsü)

"FİLOMUZUN GÜVENLİĞİ İÇİN İTALYAN DONANMASI DEVREYE GİRDİ"

Gemilerimiz çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıyor; en çok İspanya, İtalya ve Portekiz bayrakları bulunuyor. Bombalanan 11 gemimizin tamamı İtalyan gemisiydi. Ardından, bir gün bile geçmeden İtalyan donanması filomuzun güvenliğini sağlamak üzere geldi. İspanya'ya ait donanma gemisinin yetkililer tarafından en geç yarın gelmesinin beklendiği bildirildi. Öte yandan birçok ülkenin de savunma gemisi göndereceğine dair bilgiler var.

Yaklaşık dört gün içinde Gazze'ye varmamız halinde, abluka altındaki Gazze halkına hijyen malzemeleri ile gıda ve uzun ömürlü (kuru) gıda ürünleri ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah Gazze'ye vardığımızda kendi filo ekibimizle bu yardım ürünlerini koordineli şekilde dağıtacağız.