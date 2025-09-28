Antalya’daki kirli yolsuzlukta yeni detaylar! İtirafçılar rüşvet çarkını tek tek anlattı: Siyah poşetle milyonlarca TL | Dikkat çeken Muharrem İnce itirafı

Fotoğraf-AA Arşiv

RUHSAT KARŞILIĞI MİLYONLAR VE ARAÇLAR

İş adamı Emin H., Kepez'de yapmak istediği akaryakıt istasyonunun ruhsatının da rüşvet karşılığı verildiğini ileri sürdü. Emin H., "Serkan T. ve Gökhan Böcek, ruhsatı çıkarabilmek için 1 milyon TL nakit istedi. Ayrıca '07 A ... plakalı Land Rover' aracı Gökhan Böcek'e verilmeden sürecin ilerlemeyeceğini söylediler" dedi. Aracı finansal kiralama yöntemiyle verdiğini, mülkiyeti devretmediğini, daha sonra da icra takibi başlattığını anlatan iş adamı Serkan T.'nin çocuğunun okul masrafı için de ayrıca 1 milyon TL talep edildiğini, bu paranın 600 bin TL'sini Aralık 2024'te, kalanını birkaç gün sonra siyah poşetle elden verdiğini söyledi. Emin H., "Ödemeden bir hafta sonra 7 aydır bekleyen ruhsatım onaylandı" dedi.

"SADECE DEVLETE GÜVENİYORUM"

İş adamı Emin H., ifadesini şu sözlerle tamamladı: "Ben herhangi bir suç işlemedim. Baskı ve tehdit altında verdim. Sadece devletime güveniyorum. Antalya'da yaşanan haksızlıkların ortaya çıkması için tüm bildiklerimi aktarıyorum."

ALTINOVA'DA YENİ TEHDİT: BABAMIN HABERİ OLMADAN KİMSE İŞ YAPAMAZ

İş adamı, Altınova'daki yatırımı için de baskıya maruz kaldığını aktardı. Gökhan Böcek'in kendisine, "Babamın haberi olmadan bu şehirde kimse iş yapamaz" diyerek tehdit ettiğini; kendi seçtiği plancı yerine belediyenin yönlendirdiği ekiple çalışmaya zorlandığını ileri sürdü.