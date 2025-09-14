Rüşvete 'işler hızlı yürüsün' savunması! Muhittin Böcek'in daire başkanının ifadesi ortaya çıktı
Antalya'da Kent Lokantaları üzerinden yapılan vurguna ilişkin detaylar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL'ye kiralanan dükkanlarla ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin'in ifadesi ortaya çıktı.
Antalya'da müteahhitten zorla alınan 5 dükkanın, Antalya Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek ve dönemin yöneticileri için istendiği, dükkanların emanetçiler üzerinden Muhittin Böcek'e verildiği ve belediye şirketine aylık 150 bin liraya kiralanarak
"Kent Lokantası" yapıldığı belirlenmişti. Rüşvet olarak istenen dükkanlar için göstermelik ödeme yapıldığı, paranın bir gün sonra elden geri alındığı soruşturma dosyasına girdi.
Skandalı ortaya çıkaran müteahhit Sezgin Köysüren dosyada
"müşteki-şüpheli" olarak kayıtlara geçti. Rüşvete konu dükkanlarla ilgili görüşmeleri yürüten dönemin Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Sonrasında savcılığa başvurarak itirafçı olan Temuçin tüm süreci anlattı.
İHALEYİ BELEDİYE İŞTİRAKI YÜRÜTTÜ Sabah'ın haberine göre itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Temuçin savcılığa verdiği ifadede, söz konusu dükkanların olduğu alanın kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğini, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla söz konusu ihalenin yapılması sürecindeki yetkinin belediye iştiraki olan Antepe'ye verildiğini söyledi. Temuçin, düzenlenen ihaleyi müteahhit Sezgin Köysüren'in sahip olduğu Ekpa İnşaat'ın aldığını dile getirdi.
RÜŞVET DEĞİL İŞLER HIZLI YÜRÜSÜN SAVUNMASI Antepe'nin genel müdürlüğünü İsmail Erdoğmuş'un yaptığını söyleyen Temuçin, bu kişinin Konyaaltı bölgesi başta olmak üzere geçmiş tarihlerde müteahhitlik yapmış bir kişi olduğunu ifade etti. İsmail Erdoğmuş'un kendisine Ekpa İnşaatın yaptığı inşaattan Muhitin Böcek'in 3 dükkan alacağını söylediğini belirten Temuçin, söz konusu dükkan geçişlerinin herhangi rüşvet değil de işlerin hızlı ve aksamadan yapılması amacıyla olduğunu öne sürdü.
Temuçin
"Bu projede yer alan yaklaşık 50 dükkandan 3 tanesini Muhittin Böcek'in aldığını İsmail Erdoğmuş'un beyanıyla biliyorum. Söz konusu dükkanların Çağrı Gümüşlü isimli şahıs üzerine yapıldığını biliyorum. Çağrı Gümüşlü, Böcek'in yakın dostudur" ifadelerini kullandı.