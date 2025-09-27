İkinci dalga operasyon! Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında gözaltılar var

Açıklamada, İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda şüpheliler A.K, B.Ç, E.Y, E.Ö.K, E.B, H.G, İ.K.B, K.B, K.D, K.İ.B. ve S.D'nin gözaltına alındığı, tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri tedbiri uygulandığı ifade edildi.

İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.