Borsa operasyonunun arkasından müstehcen görüntüler çıktı! Nihat Özçelik sekreteri Sibel İdir'i suçlamıştı: 181 bin fotoğraf ve 47 bin video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçlamasıyla başlatılan operasyon kapsamında Investco Holding yöneticilerini ve bazı ekonomistleri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan isimler arasından bulunan Nihat Özçelik'in ifadesi ortaya çıktı. Özçelik, eski sekreteri Sibel İdir ile yasak aşk yaşadığını ve İdir'in kendisine ait özel görüntülerini para karşılığında sattığını anlattı. Soruşturma kapsamında o görüntüleri Kemal Akkaya ve Enver Çevik'in aldığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 24.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:07