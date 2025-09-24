Borsa operasyonunun arkasından müstehcen görüntüler çıktı! Nihat Özçelik sekreteri Sibel İdir’i suçlamıştı: 181 bin fotoğraf ve 47 bin video

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER İÇİN 1 MİLYON DOLAR İSTEDİ!

Sabah'ın haberine göre operasyonla ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Öyle ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, her şey borsacı Özçelik'in sekreteri Sibel İdir ile yakınlaşmasıyla başladı. Kısa bir süre sonra biten ilişkinin ardından iddiaya göre sekreter İdir, bazı müstehcen fotoğraf ve videolarla Özçelik'i tehdit etmeye başladı. Sibel İdir, Özçelik'ten 1 milyon dolar istedi.