Viral Galeri Viral Tıkla Borsa operasyonunun arkasından müstehcen görüntüler çıktı! Nihat Özçelik sekreteri Sibel İdir'i suçlamıştı: 181 bin fotoğraf ve 47 bin video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçlamasıyla başlatılan operasyon kapsamında Investco Holding yöneticilerini ve bazı ekonomistleri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan isimler arasından bulunan Nihat Özçelik'in ifadesi ortaya çıktı. Özçelik, eski sekreteri Sibel İdir ile yasak aşk yaşadığını ve İdir'in kendisine ait özel görüntülerini para karşılığında sattığını anlattı. Soruşturma kapsamında o görüntüleri Kemal Akkaya ve Enver Çevik'in aldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding'e yönelik düğmeye bastı. Operasyonda, suç gelirlerini akladıkları gerekçesi Investco Holding yetkilisi 19 şüpheli gözaltına alındı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER İÇİN 1 MİLYON DOLAR İSTEDİ!
Sabah'ın haberine göre operasyonla ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Öyle ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, her şey borsacı Özçelik'in sekreteri Sibel İdir ile yakınlaşmasıyla başladı. Kısa bir süre sonra biten ilişkinin ardından iddiaya göre sekreter İdir, bazı müstehcen fotoğraf ve videolarla Özçelik'i tehdit etmeye başladı. Sibel İdir, Özçelik'ten 1 milyon dolar istedi.

KEMAL AKKAYA, ENVER ÇELİK VE DOLÇİNYADİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Gelen şantaj mesajlarının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Özçelik, İdir ve müstehcen görüntülerini satın aldığını iddia ettiği borsada husumetli olduğu Kemal Akkaya, Enver Çevik ve İstirati Dolçinyadi'den şikâyetçi oldu.

181 BİN FOTOĞRAF, 47 BİN VİDEO...
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sibel İdir'in el konulan telefonun içinden ise 181 bin adet fotoğraf ve 47 bin adet video ele geçirildi. Kemal Akkaya, Enver Çevik ve İstirati Dolçinyadi ise suçlamaları kabul etmedi.

9 İSTİHBARATÇI POLİS TUTMUŞ!
İddiaya göre intikam almak isteyen Özçelik, şantajcılarını araştırması için daha önce 'bataklık' soruşturmasından tutuklanarak cezaevine giren eski polis memuru İbrahim Halil Akgül ile anlaştı. Akgül, anlaştığı 8 istihbaratçı polisle birlikte Sibel İdir, Kemal Akkaya, Enver Çevik ve İstirati Dolçinyadi'nin GSM numaralarının yanı sıra HTS ve baz kayıtlarını sorguladı.

