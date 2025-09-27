Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti: Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Karabağ'ı ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Başkan Erdoğan, "Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.