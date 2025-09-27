27 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti: Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti: Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 12:21 Güncelleme: 27.09.2025 12:22
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’ın Anım Gününde şehitleri yad etti: Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan’dır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Karabağ'ı ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Başkan Erdoğan, "Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör