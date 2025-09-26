Adliyede güvenlik görevlilerini tehdit etmişti! İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi'ndeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aslan, adliyeye gelerek ifade verdi.

Aslan, ifadesinde, olay günü kurum çalışanlarının gözaltı sonrasında adliyeye sevk edildikleri süreci takip etmek ve bilgi almak amacıyla adliyeye gittiğini kaydetti.

Bir kamu kurumunun başkan vekili olarak kurum çalışanlarının hakkında bilgi almaya çalışmanın görevinin ve sorumluluğunun bir parçası olduğunu ifade eden Aslan, "Adliye girişinde ve koridorlarında güvenlik görevlileriyle aramızda kısa süreli bir sözlü tartışma yaşanmış olsa da sözlerim hiçbir görevliye yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır." savunmasını yaptı.

Aslan, oradaki güvenlik görevlilerinin görevini engellemesinin söz konusu olmadığını, o gün yaşanan hadiselerin sadece arkadaşlarını ziyaret etme amacı taşıdığını, bu hareket ve sözlerinin herhangi bir suç ve olayla illiyet bağı bulunmadığını kaydetti.

Sorgusunda Aslan, üzerine atılı "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin 26 Mayıs'taki sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Aslan, güvenlik görevlileriyle tartışmıştı.

Başsavcılık Aslan hakkında, adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatmıştı.