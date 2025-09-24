TBMM 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye
TBMM, 20 Temmuz tatilinin ardından 1 Ekim’de 4’üncü yasama yılına başlayacak. Açılışta Başkan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında mesajlar verecek. Ayrıca Gazze’deki soykırımın durdurulması ve ekonomi konuları da ele alınacak.
20 Temmuz'da tatile giren TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü 4'üncü yasama yılına başlayacak.
ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap edecek. Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılacak adımlar ve yasal düzenlemeler konusunda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
YASAL DÜZENLEMELER KONUŞULACAK
Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması ve ekonominin de yer alması bekleniyor. TBMM'nin yeni yasama yılının önemli gündem maddesi de Terörsüz Türkiye olacak. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplumun çeşitli kesimlerini dinleme çalışmalarını tamamlaması ve yasal düzenlemeleri konuşma aşamasına geçmesi bekleniyor.
NELER İÇERECEK?
Bu kapsamda Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklikler masaya yatırılacak. Aynı zamanda silahları bırakıp dağdan inecek teröristlerin rehabilitasyonu, sürece özel yasa çıkarılması konuları da komisyonun gündeminde olacak. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile gündeme gelen ve giderek yaygınlaşmaya başlayan suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler, yeni yargı paketleri, Meclis'in yeni dönem gündem maddeleri arasında yer alıyor.
