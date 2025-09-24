TBMM 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye

20 Temmuz'da tatile giren TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü 4'üncü yasama yılına başlayacak.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap edecek. Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılacak adımlar ve yasal düzenlemeler konusunda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

YASAL DÜZENLEMELER KONUŞULACAK

Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması ve ekonominin de yer alması bekleniyor. TBMM'nin yeni yasama yılının önemli gündem maddesi de Terörsüz Türkiye olacak. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplumun çeşitli kesimlerini dinleme çalışmalarını tamamlaması ve yasal düzenlemeleri konuşma aşamasına geçmesi bekleniyor.