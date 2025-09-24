24 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 24.09.2025 03:09 Güncelleme: 24.09.2025 03:30
Başkan Erdoğan Türkevi’nde nikah şahidi oldu! Çift o anları A Haber’e anlatı: Gururluyuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Gazze zirvesinde yaptığı tarihi konuşma sonrasında New York’taki diplomasi trafiğine kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Erdoğan yoğun programı arasında Türkevi’nde bulunan bir çiftin nikahını kıymayı da ihmal etmedi. AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı personeli olduğunu belirten çift, o anları A Haber’e anlatarak “Gururluyuz” dedi.

BM Genel Kurulu dolayısıyla yoğun programı bulunan Başkan Erdoğan, Türkevi'ne geldiği sırada bir çifte nikah şehitliğini yaptı. O anları anlatan çift, gururluyuz diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

TÜRKEVİNDE EVLİLİK HEYECANI: BAŞKAN ERDOĞAN ŞAHİT OLDU

"BAŞKAN MUTLU GÜNÜMÜZDE ŞAHİT OLDU"

A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal'ın mikrofon uzattığ çift, o anları anlattı. AK Parti Genel Merkez'de dış ilişkiler başkanı olduğunu söyleyen damat, şu ifadeleri kullandı:

Eşimde Cumhurbaşkanlığı personeli. Daha önce uzun yıllar ABD'de yaşadım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerini daha önce de takip ediyordum. Şu anda Ankara'daki görev nedeniyle de BM Genel Kurulu Çerçevesinde buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi açıklama esnasında bize de böyle önemli bir günde vakit ayırdı. Bu mutlu günümüzde şahit olduğu için çok teşekkür ediyorum.

"ÇOK ANLAMLI VE ÇOK GÜZELDİ"

Başkan Erdoğan BM programlarını takip etmek için buradayken böyle güzel bir tevafuk oldu. Evlilik akdimizde Cumhurbaşkanımızın, Aile Bakanımızın Dış ilişkiler Başkanızın, Kadın Kolları Başkanımızın ve kız kardeşimin şahitliyle beraber gerçekleştirmiş olduk. Çok anlamlı ve çok güzel oldu.

Ailelerimizin sayısını artırmak için nüfus oranı 1.5'in altına doğru gidiyor. Bu nüfus yenilenmesi anlamında ciddi bir tehlike Sayın Cumhurbaşkanımızın da 3 ve üzeri noktasında talimatları ve tavsiyeleri var. İnşallah bizde Türkiye Cumhuriyeti'nin daha ileriye daha müreffeh bir geleceğe ve daha kalabalık bir nüfusa ulaşması için üzerimize düşeni yerine getireceğiz.

"GURURLUYUZ"

Konuşan gelin ise "Gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın personeliyim. Bu yoğun temposunda vakit ayırdığı için teşekkür ederim." dedi.

