Başkan Erdoğan Türkevi’nde nikah şahidi oldu! Çift o anları A Haber’e anlatı: Gururluyuz

BM Genel Kurulu dolayısıyla yoğun programı bulunan Başkan Erdoğan, Türkevi'ne geldiği sırada bir çifte nikah şehitliğini yaptı. O anları anlatan çift, gururluyuz diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

"BAŞKAN MUTLU GÜNÜMÜZDE ŞAHİT OLDU"

A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal'ın mikrofon uzattığ çift, o anları anlattı. AK Parti Genel Merkez'de dış ilişkiler başkanı olduğunu söyleyen damat, şu ifadeleri kullandı:

Eşimde Cumhurbaşkanlığı personeli. Daha önce uzun yıllar ABD'de yaşadım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerini daha önce de takip ediyordum. Şu anda Ankara'daki görev nedeniyle de BM Genel Kurulu Çerçevesinde buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi açıklama esnasında bize de böyle önemli bir günde vakit ayırdı. Bu mutlu günümüzde şahit olduğu için çok teşekkür ediyorum.