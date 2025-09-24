Adalet Bakanı Tunç baro başkanları ile görüştü

(Foto: AA)

Görüşmede, avukatlar için yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Yargının kurucu unsuru, demokrasinin temellerinden olan hak arama hürriyetinin teminatı avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişmelerinde önemli bir paydaş olan avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Baro başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."