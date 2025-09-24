Adalet Bakanı Tunç baro başkanları ile görüştü

24 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.09.2025 22:27 Güncelleme: 24.09.2025 22:29
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 ilin baro başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, görüşmede avukatlar için yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu açıkladı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Sivas ve Yozgat Barosu Başkanlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Görüşmede, avukatlar için yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Yargının kurucu unsuru, demokrasinin temellerinden olan hak arama hürriyetinin teminatı avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişmelerinde önemli bir paydaş olan avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Baro başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

