23 Eylül 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 12:29 Güncelleme: 23.09.2025 12:50
ABONE OL
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 'İrtikap' suçu ile tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

İçişleri Bakanlığı, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sungur'un "irtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Eylül 2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Yahşihan Belediyesine irtikap soruşturması!Yahşihan Belediyesine irtikap soruşturması! YAHŞİHAN BELEDİYESİ'NE "İRTİKAP" SORUŞTURMASI!
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur gözaltına alındı!Yahşihan Belediye Başkanı Sungur gözaltına alındı! YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI SUNGUR GÖZALTINA ALINDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör