Yahşihan Belediyesi'ne "irtikap" soruşturması! Belediye Başkanı Ahmet Sungur adliyeye sevk edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Başkan Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye personeli Y.N.Y., M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G. de gözaltına alınmıştı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca, Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verildiği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte 13 şüpheli gözaltına alınmış, Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.