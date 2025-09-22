Cevdet Yılmaz’dan açıklama : Gazze’de yaşanan vahşet yönetimlerin kararlarına yansıyor

23 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 23.09.2025 00:08
Filistin Devleti'ni İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz’in ardından Fransa da tanıdı. Konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin, "Gazze’de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor" dedi

Fransa'nın Filistin Devletini tanıma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cevdet Yılmaz, "Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa da Filistin Devletini tanıdığını açıkladı. Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor. Atılan bu önemli adımı memnuniyetle karşılıyor, Filistin'de işgalin ve zulmün sona ermesine ve iki devletli çözüme katkı sunmasını temenni ediyoruz"

