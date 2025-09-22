BM Genel Kurulu’nda samimi anlar! Başkan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ve Katar Emiri El-Sani ile ayaküstü görüştü

Erdoğan, New York'taki temaslarının ikinci gününde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a katılmak üzere Türkevi'nden ayrılarak BM Genel Merkezi'ne geldi.

Kalabalık bir heyetin de eşlik ettiği Başkan Erdoğan, BM salonunda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ayaküstü kısa bir süre sohbet etti.