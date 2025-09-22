Başkan Erdoğan konuşurken sesi kapandı: Nedeni belli oldu | "Sözünün kesilmesi söz konusu değil"

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Filistin davası dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve sokakta, sosyal medyada, basında 'özgür Filistin' nidalarına daha hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Holokost zulmü ile kökü kazınmak istenen toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, aynı havayı, aynı suyu paylaştıkları binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor" dedi.

Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı almasının son derece önemli, tarihi bir karar olduğunu vurgulayarak "Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİKROFONU KAPANDI

5 dakika sınırlaması nedeni ile konuşmanın kesildiği öğrenildi.

İŞTE İLK AÇIKALAMA

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın usullerine göre, Devlet ve Hükümet Başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış; teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır.

Türkiye, her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu'nda da en üst düzeyde temsil edilmekte, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir.