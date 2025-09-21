“ABD’siz AB” savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi! Hangi silahlar satın alınacak? A Haber’de çarpıcı yorum

Avrupa Komisyonu Başkanı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Türkiye kanadı ile ilgili, "Türkiye Avrupa savunma mekanizması SAFE'nin içinde yer almalı" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Konuyu A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına katılan konuklar, önemli değerlendirmelerde bulundu.

AB TÜRKİYE'DEN HANGİ SİLAHLARI SATIN ALACAK?

SAFE'de ön görülen savunma harcamasına ilişkin konuşan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye-Avrupa ilişkilerini değerlendirerek şöyle konuştu:

SAFE'de 160 milyar dolarlık bir savunma harcaması ön görülüyor Avrupa'da. Türkiye ise "Buna katılırız ama bizim ürünlerimizin kullanılması lazım. Bizim savunma sanayimiz oldukça güçlü, ürettiğimiz araçların Avrupa semalarında dolaşması lazım" diyor yani "siz satın alın" diyor.

İşin ekonomik boyutu bu şekilde bir de siyasi boyutu var. Türkiye'yi sürekli olarak kapının dışında tutacaksınız. Sonra da Türkiye gelsin bizi savunsun diyeceksiniz. Bu ne kadar gerçekçi olur?