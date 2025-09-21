“ABD’siz AB” savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi! Hangi silahlar satın alınacak? A Haber’de çarpıcı yorum
Avrupa güvenlik şemsiyesini tartışıyor. NATO-Rusya kanadından gerginlik hakimken Avrupa bundan sonra güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda farklı senaryolarla masaya yatırıldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, yeni bir dünya düzeninin cephe hatlarının şu anda yazıldığını belirterek "Avrupa savaşmak zorunda" dedi. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Türkiye-Avrupa arasında savunma alanındaki ilişkilere değinerek “Bedel ödemeden korunma olmaz” dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Türkiye kanadı ile ilgili, "Türkiye Avrupa savunma mekanizması SAFE'nin içinde yer almalı" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Konuyu A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına katılan konuklar, önemli değerlendirmelerde bulundu.
AB TÜRKİYE'DEN HANGİ SİLAHLARI SATIN ALACAK?
SAFE'de ön görülen savunma harcamasına ilişkin konuşan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye-Avrupa ilişkilerini değerlendirerek şöyle konuştu:
SAFE'de 160 milyar dolarlık bir savunma harcaması ön görülüyor Avrupa'da. Türkiye ise "Buna katılırız ama bizim ürünlerimizin kullanılması lazım. Bizim savunma sanayimiz oldukça güçlü, ürettiğimiz araçların Avrupa semalarında dolaşması lazım" diyor yani "siz satın alın" diyor.
İşin ekonomik boyutu bu şekilde bir de siyasi boyutu var. Türkiye'yi sürekli olarak kapının dışında tutacaksınız. Sonra da Türkiye gelsin bizi savunsun diyeceksiniz. Bu ne kadar gerçekçi olur?
"AVRUPA'DA CİDDİ BİR ZAFİYET VAR"
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Konu göründüğünden biraz daha derin olabilir. Avrupa Birliği'nin tamamında bir lider problemi var. Şu anda baktığımızda ciddi bir zafiyet var, ilki bu. İkincisi ise Türkiye ile alakalı geçmişten bugüne baktığımızda Türkiye'yi adeta bir tür fedai gibi görme eğilimi var. Problem şu: bedel ödemeden fedailik yapabilecek şekilde görme niyetleri var. Asıl tuhaf olansa şu; Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalar başladı başlayalı Batı ülkeleri Türkiye'nin de kendileriyle beraber mutlaka Ukrayna'dan yana tavır alması gerektiklerini söylüyorlar. Anlaşılabilir, fakat içimizden birileri de Türkiye denge politikasını bırakıp doğrudan Ukrayna yanında tavır almalı Rusya'ya karşı şunu bunu yapmalı diyerek tuhaf söylemler geliştirebiliyorlar.
İşi biraz daha geriye götürürsek ihtiyacımız olduğunu hissettiği anda bize patriotu vermeyen S400'leri aldığımız için ortalığı karıştıranlar varken içimizden birileri de hala S400'leri dillerine dolamayı çok seviyorlar. Dolayısıyla Avrupa'nın Türkiye'ye kendi arzularına uygun şekilde bedel ödemeden kullanma hevesini içimizde savunanlar bile var.
"TÜRKİYE BİZİ KORUMALI" SÖYLEMİ
Bu tabloya baktığımızda Rusya'yı tehdit olarak gören ülkerin 800 milyar dolar gibi ayırdıkları bütçelerin bile yeri geldiğinde Rusya'ya karşı kendilerini koruma ihtimali olmadığını çok iyi biliyorlar. Çünkü yaşananlara baktığımızda pozisyonlarını korumak için Avrupa ülkelerinin de bu hava hoşuna gidiyor. Savaş, Rus füzeleri tehdidi, ABD'nin NATO üzerinden savunma harcamalarını harcama baskısı vs… bütün bunları hoş gösterebilmenin tek yolu da yakın bir tehdit var. Rusya tehdidi adı altında hazırlık yapılmalı ve bu arada mümkünse Türkiye'de bizi korumalı tarzında bir havaya girmiş durumdalar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yanında olmak cesaret ister: Öfkesiyle herkesi şaşırtan en sinirli 5 burç
- SÜPER LİG TAKVİMİ | Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- 21 Eylül 2025 İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak, elektrikler ne zaman gelecek?
- Arka Sokaklar ne zaman başladı, kaç yıldır yayında? Oyuncuları kimler?
- HMGS/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
- FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YILIN SON GÜNEŞ TUTULMASI: 2025 Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye’den görülecek mi?
- İlham verici yönleriyle öne çıkıyorlar: Doğuştan rehberlik gücüne sahip 4 burç
- Optik İllüzyon: Gözleriniz yeterince keskin mi? Gizli sayıyı 5 saniyede bulabilir misiniz?
- PlayStation 6 çıkış tarihi belli mi, ne zaman çıkacak? PS6 fiyatı ve özellikleri ne olacak?
- Bugün hangi diziler var? 20 Eylül Cumartesi TV yayın akışı listesi…
- Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler