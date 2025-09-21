21 Eylül 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri “ABD’siz AB” savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi! Hangi silahlar satın alınacak? A Haber’de çarpıcı yorum

“ABD’siz AB” savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi! Hangi silahlar satın alınacak? A Haber’de çarpıcı yorum

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 21.09.2025 01:14 Güncelleme: 21.09.2025 01:31
ABONE OL
ABD’siz AB savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi! Hangi silahlar satın alınacak? A Haber’de çarpıcı yorum

Avrupa güvenlik şemsiyesini tartışıyor. NATO-Rusya kanadından gerginlik hakimken Avrupa bundan sonra güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda farklı senaryolarla masaya yatırıldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, yeni bir dünya düzeninin cephe hatlarının şu anda yazıldığını belirterek "Avrupa savaşmak zorunda" dedi. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Türkiye-Avrupa arasında savunma alanındaki ilişkilere değinerek “Bedel ödemeden korunma olmaz” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Türkiye kanadı ile ilgili, "Türkiye Avrupa savunma mekanizması SAFE'nin içinde yer almalı" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Konuyu A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına katılan konuklar, önemli değerlendirmelerde bulundu.

AB TÜRKİYE'DEN HANGİ SİLAHLARI SATIN ALACAK?

SAFE'de ön görülen savunma harcamasına ilişkin konuşan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye-Avrupa ilişkilerini değerlendirerek şöyle konuştu:

SAFE'de 160 milyar dolarlık bir savunma harcaması ön görülüyor Avrupa'da. Türkiye ise "Buna katılırız ama bizim ürünlerimizin kullanılması lazım. Bizim savunma sanayimiz oldukça güçlü, ürettiğimiz araçların Avrupa semalarında dolaşması lazım" diyor yani "siz satın alın" diyor.

İşin ekonomik boyutu bu şekilde bir de siyasi boyutu var. Türkiye'yi sürekli olarak kapının dışında tutacaksınız. Sonra da Türkiye gelsin bizi savunsun diyeceksiniz. Bu ne kadar gerçekçi olur?

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"AVRUPA'DA CİDDİ BİR ZAFİYET VAR"

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Konu göründüğünden biraz daha derin olabilir. Avrupa Birliği'nin tamamında bir lider problemi var. Şu anda baktığımızda ciddi bir zafiyet var, ilki bu. İkincisi ise Türkiye ile alakalı geçmişten bugüne baktığımızda Türkiye'yi adeta bir tür fedai gibi görme eğilimi var. Problem şu: bedel ödemeden fedailik yapabilecek şekilde görme niyetleri var. Asıl tuhaf olansa şu; Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalar başladı başlayalı Batı ülkeleri Türkiye'nin de kendileriyle beraber mutlaka Ukrayna'dan yana tavır alması gerektiklerini söylüyorlar. Anlaşılabilir, fakat içimizden birileri de Türkiye denge politikasını bırakıp doğrudan Ukrayna yanında tavır almalı Rusya'ya karşı şunu bunu yapmalı diyerek tuhaf söylemler geliştirebiliyorlar.

İşi biraz daha geriye götürürsek ihtiyacımız olduğunu hissettiği anda bize patriotu vermeyen S400'leri aldığımız için ortalığı karıştıranlar varken içimizden birileri de hala S400'leri dillerine dolamayı çok seviyorlar. Dolayısıyla Avrupa'nın Türkiye'ye kendi arzularına uygun şekilde bedel ödemeden kullanma hevesini içimizde savunanlar bile var.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE BİZİ KORUMALI" SÖYLEMİ

Bu tabloya baktığımızda Rusya'yı tehdit olarak gören ülkerin 800 milyar dolar gibi ayırdıkları bütçelerin bile yeri geldiğinde Rusya'ya karşı kendilerini koruma ihtimali olmadığını çok iyi biliyorlar. Çünkü yaşananlara baktığımızda pozisyonlarını korumak için Avrupa ülkelerinin de bu hava hoşuna gidiyor. Savaş, Rus füzeleri tehdidi, ABD'nin NATO üzerinden savunma harcamalarını harcama baskısı vs… bütün bunları hoş gösterebilmenin tek yolu da yakın bir tehdit var. Rusya tehdidi adı altında hazırlık yapılmalı ve bu arada mümkünse Türkiye'de bizi korumalı tarzında bir havaya girmiş durumdalar.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’siz AB savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi! Hangi silahlar satın alınacak? A Haber’de çarpıcı yorum ABD’siz AB savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi! Hangi silahlar satın alınacak? A Haber’de çarpıcı yorum ABD’siz AB savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi! Hangi silahlar satın alınacak? A Haber’de çarpıcı yorum
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör