19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST’te net mesaj: İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te net mesaj: İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST’te net mesaj: İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 18:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST programında konuştu. Teknofest'in bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest küresel bir marka oldu. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Geçen gün bir tanesi çıkmış Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Değil size kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te net mesaj: İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz
Değil kitabeyi Kudüs’ün tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz
"Değil kitabeyi Kudüs'ün tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz"
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te net mesaj: İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST’te net mesaj: İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz
Teknofest istanbul’a ilgi yoğun!
Teknofest istanbul'a ilgi yoğun!
Mısır İsrail’i 46 yıl sonra düşman ilan etti!
Mısır İsrail’i 46 yıl sonra düşman ilan etti!
YSK’dan CHP kurultayına onay!
YSK'dan CHP kurultayına onay!
Türkiye’den Yunanistan’a ikinci Navtex!
Türkiye'den Yunanistan'a ikinci Navtex!
Türkiye Suriye’ye uçuş desteği sağlıyor!
Türkiye Suriye'ye uçuş desteği sağlıyor!
CHP’de kritik gün: gözler YSK’da!
CHP’de kritik gün: gözler YSK'da!
Kooperatiflere 3 milyarlık destek müjdesi
Kooperatiflere 3 milyarlık destek müjdesi
Ana muhalefet kargaşa ve kaos içinde
"Ana muhalefet kargaşa ve kaos içinde"
1 Ekim’de açılacak Meclis’in gündeminde ne var?
1 Ekim'de açılacak Meclis'in gündeminde ne var?
Solo Türk pilotları A Haber’de
Solo Türk pilotları A Haber’de
Daha Fazla Video Göster