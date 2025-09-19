Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te net mesaj: İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST programında konuştu. Teknofest'in bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest küresel bir marka oldu. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Geçen gün bir tanesi çıkmış Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Değil size kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz" ifadelerini kullandı.