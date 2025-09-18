Şanlıurfa’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Hilvan yönüne ilerleyen plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsü Mehmet Gümüşlü'nün kontrolden çıkıp önce önünde ilerleyen yolcu otobüsüne, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Gümüşlü olay yerinde hayatını kaybederken, isimleri öğrenilemeyen eşi ile kızı ise ağır yaralandı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kızı, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

