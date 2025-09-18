RTÜK’ten sapkınlığa neşter! 5 dijital platforma ceza yağdı | NETFLIX ve Disney listede...

(FOTO: AA )

Prime Video'da yayımlanan 'Those About To Die' dizisinde yer alan kanlı infaz ve şiddet sahneleriyle birlikte eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulması ise genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi. İlgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

(FOTO: AA )

NETFLIX'te yayımlanan 'Kobalt Mavisi' adlı filmde yer alan ve eş cinselliği özendiren sahneler için de ceza uygulandı. Üst Kurul, söz konusu içeriklerin toplumun milli ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ilgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HBO Max platformunda yayımlanan ve eş cinselliği gündelik yaşamın doğal parçası olarak sunan 'Looking: The Movie' adlı film de cezasız kalmadı. Eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanıldığı film nedeniyle ilgili platforma müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

MUBI platformunda yer alan 'Benedetta' adlı filmin ise pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı tespit edildi. Yalnızca genel ahlaka değil, aynı zamanda inançlara yönelik açık bir saygısızlık teşkil eden içerikle ilgili söz konusu platforma, müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.