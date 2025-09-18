RTÜK'ten sapkınlığa neşter! 5 dijital platforma ceza yağdı | NETFLIX ve Disney listede...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital medya ve televizyon içeriklerinde aile yapısını ve milli-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda RTÜK, dijital platformlarda yer alan bazı yapımlarda yayın ihlali yapıldığı gerekçesiyle 5 platforma üst sınırdan para cezası uygulayıp, katalogdan çıkarma kararı aldı. Öte yandan listede NETFLIX ve Disney'de yer aldı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Üst Kurul, '2025 Aile Yılı' kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini aile değerlerine uygun hale getirmeyi, çocukları zararlı içeriklerden korumayı, Türk aile yapısını ve milli-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda RTÜK'ün son toplantısında, milli ve manevi değerlere aykırı yayınlar incelendi. Bu çerçevede Disney+ platformunda yayınlanan 'All of Us Strangers' adlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılıp olumlandığı diyalogların yer aldığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunması nedeniyle platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Prime Video'da yayımlanan 'Those About To Die' dizisinde yer alan kanlı infaz ve şiddet sahneleriyle birlikte eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulması ise genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi. İlgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.
NETFLIX'te yayımlanan 'Kobalt Mavisi' adlı filmde yer alan ve eş cinselliği özendiren sahneler için de ceza uygulandı. Üst Kurul, söz konusu içeriklerin toplumun milli ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ilgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.
HBO Max platformunda yayımlanan ve eş cinselliği gündelik yaşamın doğal parçası olarak sunan 'Looking: The Movie' adlı film de cezasız kalmadı. Eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanıldığı film nedeniyle ilgili platforma müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.
MUBI platformunda yer alan 'Benedetta' adlı filmin ise pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı tespit edildi. Yalnızca genel ahlaka değil, aynı zamanda inançlara yönelik açık bir saygısızlık teşkil eden içerikle ilgili söz konusu platforma, müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.
