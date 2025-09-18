18 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye BM'de Filistin'in sesi olacak

Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye BM'de Filistin'in sesi olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 10:22 Güncelleme: 18.09.2025 18:24
ABONE OL
Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye BM’de Filistin’in sesi olacak

İsrail'in Gazze şehir merkezine yönelik saldırılarının arttığı dönemde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasındaki önemli görüşmesi sona erdi. Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar’a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını ifade etti.

Ankara bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

KÜLLİYE'DE BAŞKAN ERDOĞAN-ABBAS GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

KÜLLİYE'DE FİLİSTİN ZİRVESİ!

Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Ardından Başkan Erdoğan ve Mahmud Abbas, ikili görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasındaki önemli görüşmesi sona erdi. İki lider, ikili görüşmenin ardından Mahmud Abbas onuruna düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

"İSRAİL BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail'in Gazze'deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail'in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar'a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE HER PLATFORMDA FİLİSTİN DAVASINI GÜNDEME GETİRECEK"

Erdoğan, İsrail'i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye'nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ ACİL ATEŞKES

Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail'in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi olacağını ifade etti.

İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan Filistin'de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye'nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye BM’de Filistin’in sesi olacak Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye BM’de Filistin’in sesi olacak Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye BM’de Filistin’in sesi olacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör