Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye BM’de Filistin’in sesi olacak

"İSRAİL BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail'in Gazze'deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail'in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar'a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE HER PLATFORMDA FİLİSTİN DAVASINI GÜNDEME GETİRECEK"

Erdoğan, İsrail'i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye'nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.