Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye BM'de Filistin'in sesi olacak
İsrail'in Gazze şehir merkezine yönelik saldırılarının arttığı dönemde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasındaki önemli görüşmesi sona erdi. Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar’a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını ifade etti.
Ankara bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.
KÜLLİYE'DE FİLİSTİN ZİRVESİ!
Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Ardından Başkan Erdoğan ve Mahmud Abbas, ikili görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasındaki önemli görüşmesi sona erdi. İki lider, ikili görüşmenin ardından Mahmud Abbas onuruna düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.
"İSRAİL BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"
Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail'in Gazze'deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail'in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar'a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE HER PLATFORMDA FİLİSTİN DAVASINI GÜNDEME GETİRECEK"
Erdoğan, İsrail'i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye'nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ ACİL ATEŞKES
Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail'in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi olacağını ifade etti.
İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan Filistin'de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye'nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon: İki resim arasında kaç fark bulunuyor? Farkları 9 saniyede görebilen çıkmadı
- Teşkilat 6. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak ?
- Çevrimiçi nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı ne?
- Gaziler Günü ne zaman, önemi ne? Gaziler Günü sözleri ve mesajları…
- Konut kredisi faizleri güncellendi: 1 milyon TL için geri ödeme tutarı ne kadar? Uzman A Haber’de hesapladı
- Yumurta haşlarken çatlamaya son! Bu yöntemle yumurtalar kolayca soyuluyor
- Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu hafta mı? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın konusu ne, oyuncuları kim?
- ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…
- Lyme Hastalığı nedir, belirtileri neler? Lyme Hastalığı bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?
- KYK burs başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, burs ödemeleri ne kadar?
- El ve ayaklarınız her mevsim üşüyorsa dikkat! Ciddi hastalıkların ilk sinyali olabilir