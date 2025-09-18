18 Eylül 2025, Perşembe
Başkan Erdoğan eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 16:51 Güncelleme: 18.09.2025 16:53
Başkan Erdoğan eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi dolan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Külliye'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi dolan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti Başkan Erdoğan eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti Başkan Erdoğan eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti

