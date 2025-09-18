Başkan Erdoğan eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi dolan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Külliye'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi dolan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.