Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 11:06 Güncelleme: 17.09.2025 11:07
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.

