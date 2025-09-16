Taşlara işlenmiş hafıza yeniden hayat buldu! Bakan Ersoy: Mirasımıza sahip çıkmak, geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yolu
Türkiye’nin kültür hazinelerinden biri daha yeniden gün yüzüne çıktı. Hayatını ülkemizin kültürel mirasına adayan, müzecilik tarihimizin önemli isimlerinden Mehmet Yusuf Akyurt’un uzun yıllar raflarda saklı kalan “Resimli Türk Âbideleri”, dokuz ciltlik prestij baskıyla bilim ve kültür dünyasına kazandırıldı. Türkiye'nin kültür ve akademi dünyasını buluşturan törende konuşan Bakan Ersoy, eserin yalnızca bir kitap değil; milletimizin köklü medeniyet birikimini, taşlara ve nakışlara işlenmiş kimliğini günümüze taşıyan bir kültür hazinesi olduğunu vurguladı.
Türk Tarih Kurumunca yayımlanan Resimli Türk Âbideleri (Yusuf Akyurt Koleksiyonu) adlı eser Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen törenle tanıtıldı.
Türkiye'nin kültür ve akademi dünyasını buluşturan törende konuşan Bakan Ersoy, eserin yalnızca bir kitap değil; milletimizin köklü medeniyet birikimini, taşlara ve nakışlara işlenmiş kimliğini günümüze taşıyan bir kültür hazinesi olduğunu vurguladı.
"RESİMLİ TÜRK ÂBİDELERİ" ARTIK İLHAM KAYNAĞI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kültürel mirasa adayan Yusuf Akyurt'un ilk müzelerin kurulmasına öncülük ettiğini belirterek "Onun gayretleriyle Konya Asar-ı Atika Müzesi kurulmuş, Mevlâna Türbesi bir müze düzenine kavuşturulmuş, Anadolu'nun pek çok köşesindeki sanat eserleri kayıt altına alınmıştır." dedi.
Bakan Ersoy, Türk Tarih Kurumunun titiz çalışmasıyla dijital ortamda erişime açıldıktan sonra dokuz cilt halinde yeniden basılan eserin, artık yalnızca araştırmacılara değil; gençler, öğrenciler ve sanat meraklılarına da ilham veren bir başucu kaynağı haline geldiğini ifade etti.
Milletin hafızasının onun geleceğe emanet ettiği eserlerde saklı olduğunu belirten Ersoy, "Camilerimiz, medreselerimiz, köprülerimiz, hanlarımız yalnızca taş ve tuğladan ibaret değildir; her biri birer kimlik belgesidir, birer medeniyet nişanesidir." dedi.
Resimli Türk Âbideleri eserinin de bu belgelerin fotoğraflarla, çizimlerle, notlarla kayda geçirildiği öncü bir çalışma olduğunu dile getiren Ersoy, bu hafızayı koruma, geliştirme ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşıdıklarını sözlerine ekledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu anlayışla, Türkiye'nin dört bir yanında restorasyon projeleri yürüttüklerini, müzeleri çağın gereklerine uygun şekilde yenilediklerini, eserleri dijital ortamlara taşıyarak evrensel erişime açtıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Çünkü biz biliyoruz ki: Mirasımıza sahip çıkmak, geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yoludur." dedi.
TÜRK TARİHİNİN GÖRSEL HAFIZASI GÜN YÜZÜNDE
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de Yusuf Akyurt'un 1940'lı yıllarda Türk Tarih Kurumu adına Anadolu'yu adım adım gezerek hazırladığı "Resimli Türk Âbideleri"nin önemine dikkat çekti.
Başkan Yüksel Özgen, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden kalan binlerce mimarî yapının vakfiye, kitabe ve planlarıyla kayıt altına alındığını, bugün büyük kısmı kaybolmuş ya da tahribata uğramış olan bu eserlerin izinin bu koleksiyon sayesinde sürülebildiğini vurguladı.
Başkan Özgen, 1.000'i aşkın fotoğrafla zenginleşen külliyatın yalnızca akademik camiaya değil, kültürel mirasa ilgi duyan geniş bir okuyucu kitlesine de hitap ettiğini belirterek, çalışmanın tarihî yapıların belgelenmesi ve korunması açısından örnek bir belgeleme projesi niteliği taşıdığını söyledi.
KOLEKSİYONUN YAYINA HAZIRLANMA SÜRECİ
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde muhafaza edilen ve Anadolu'nun tarihine ışık tutan Yusuf Akyurt Koleksiyonu kurum tarafından Resimli Türk Âbideleri adıyla dokuz cilt hâlinde yayımlandı.
Konya Mevlâna Müzesi'nin kurucu müdürü olan Akyurt'un 1942–1950 yılları arasında yürüttüğü çalışmalarda Konya, Karaman, Kastamonu, Sivas, İstanbul, Amasya, Balıkesir ve Maraş gibi şehirlerdeki bini aşkın anıt fotoğraf, vakfiye, kitabe ve yapı planlarıyla kayıt altına alındı.
İlk olarak 2024'te e-kitap olarak erişime açılan, 2025'te ise prestij baskıyla yayımlanan eser; anıtların 1940'lı yıllardaki görünümlerini, kitabe ve vakfiyelerini eski harflerle ve çeviri yazılarıyla okura sunuyor.
Günümüze ulaşamayan ya da zarar gören eserleri de barındıran bu külliyat, Türk Tarih Kurumunun titiz çalışmasıyla kültür, bilim ve sanat dünyasına kazandırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gül Onat kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Rol aldığı filmler ve diziler…
- Metabolizmayı uçuran İsveç diyeti: 13 günde 20 kilo eriyip gidiyor! İşte 13 günlük diyet programı
- AÖF DGS 2025 kayıtları: Son gün ne zaman, online başvuru nereden ve nasıl yapılır?
- TEKNOFEST İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ | Uçuş gösterileri ne zaman, saat kaçta?
- Cennetin Çocukları konusu nedir, nerede çekiliyor? Cennetin Çocukları oyuncuları kim, ilk bölüm başladı mı?
- 16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları
- 16 EYLÜL SALI TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- 18 Eylül A101 kataloğu yayımlandı! Bu Perşembe A101 rafları dolup taşıyor! TV, bisiklet, yağ, tavuk, pirinç
- İsrail'in ürettiği telefon var mı, hangileri? Samsung, Xiaomi, iPhone İsrail'in mi? İşte marka marka liste...
- FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- 2025 YDUS tercihleri başladı! YDUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri son tarih ne zaman?
- 2025-HMGS/1 yeniden değerlendirme sonuçları açıklandı mı? Sıralamalar değişti mi? HMGS-1 sonuçları nasıl öğrenilir?