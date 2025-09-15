AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir müjdeyi verdi! İstanbul'da o logolu metrolarda zam uygulanmayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 30'luk zam bugün itibarıyla hayata geçti. Zam kararına AK Parti'den tepki gelmişti. AK Parti İstanbul il Başkanı Abdullah Özdemir bugün itibarıyla İstanbul’da yürürlüğe giren ulaşımda yüzde 30’luk zama ilişkin “U” logolu metrolarla Marmaray’da bu zammın geçerli olmayacağını açıklayarak müjdeyi verdi.
AK Parti İstanbul il Başkanı Abdullah Özdemir bugün itibarıyla İstanbul'da yürürlüğe giren ulaşımda yüzde 30'luk zama ilişkin "U" logolu metrolarla Marmaray'da bu zammın geçerli olmayacağını belirterek müjdeyi duyurdu.
İBB'NİN ZAM KARARINA TEPKİ
AK Partili Özdemir, bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim esas alındığını belirterek "Normal şartlarda yılda bir kez zam yapılırken, CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak'ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. " dedi.
Özdemir'in açılamasının tamamı şu şekilde:
"Şimdi, aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken, 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30'luk yeni bir zam yapıldı. Bu zamla birlikte: Tam elektronik bilet 27 liradan 35 liraya çıkarıldı. Mavi Kart abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildi. 6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 zam yaptılar. Hani ulaşımı senbolik bedellere indireceklerdi? Üstelik bu zamlarla birlikte hizmette bir iyileşme de yok. Her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul'un manzarası haline geldi. Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor, ne de ekonomik bir gerekçeye… İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani "U" logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray'da bu zamdan etkilenmeyecekler. CHP'li İBB yönetimi bilmelidir ki; İstanbul sahipsiz değildir. Biz AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbulluların hakkını, hukukunu her platformda korumaya devam edeceğiz."
İBB'NİN ZAM KARARI
İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının 12 Eylül'de yapılan üçüncü oturumunda, toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması kararının AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından bugün uygulanmaya başlandı. Yolcular, elektronik tam bilete 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana ise 2 bin 748 lira ödedi.
Deniz yolunu kullanan vatandaşlar, Üsküdar-Eminönü seferi için 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş için 49,40 lira, Bostancı'dan Adalar'a gitmek için 130,22 lira ödemek zorunda kaldı.
Minibüslerde ise "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya çıkartıldı.
