CHP'de gergin bekleyiş! Kurultay davacıları konuştu: İmamoğlu para ile parti kimyasını bozdu
CHP’de 15 Eylül Ankara’da görülecek tartışmalı kurultay davası öncesi dikkatler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne çevrilirken, başvuruyu yapan partililer açıklamalarda bulundu. Davacılar "İmamoğlu para ile CHP'nin kimyasını bozdu. Partiyi şaibesizler yönetsin" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler yarın (15 Eylül) Ankara'da görülecek şaibeli kurultay davasına çevrilmişken Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava başvurusunda bulunan CHP'li davacılar SABAH'a konuştu.
"BU DAVA CHP'NİN DAVASI KİMSE KARIŞMASIN"
Lütfü Savaş, Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan, Levent Çelik ve Kamile Önal'dan oluşan CHP'li davacılar, başka bir parti ya da oluşumun yönlendirmesiyle değil, kendi öz iradeleri ile gördükleri yanlış ve yolsuzluklar nedeniyle CHP'nin şaibeden arınması için davayı açtıklarını belirterek "İmamoğlu para ile CHP'nin kimyasını bozdu. Bu dava CHP'nin davasıdır. Kimse karışmasın, adalet tecelli etsin. Çıkacak olan kararla CHP'yi şaibesiz olanlar yönetsin." dedi.
Davacılar şunları kaydetti:
Lütfü Savaş: "Genel Başkanımız Özgür Özel, şaibeli kurultayın şaibeli genel başkanı olarak anılıyordu. Ben de bir Cumhuriyet Halk Partili olarak partimin adı kirlenmesin, şaibeden kurtulsun ne var ne yok ortaya çıksın diye dava açtım. Hasta olanın doktora başvurduğu gibi ben de hukuka başvurdum. Şaibe yoktur denilirse sevinirim, mutlu olurum. Şaibe vardır denirse de bunu yapanlar partiden temizlenir, yine mutlu olurum. 104 yıllık partinin şaibeden temizlenmesini istiyoruz. Bu dava bizim, CHP'lilerin davasıdır. Kimse karışmasın, hukuk tecelli etsin."
Yılmaz Özkanat: "En tepeden en aşağıya herkes, her şeyi biliyor. Yanlışlar ve yolsuzluklar oldu. Ben de iyi bir CHP'li olarak parti şaibeden arınsın, bu tartışmadan kurtulsun diye dava açtım. Bu süreçte hiçbir partinin dava açmamız için telkini, tavsiyesi ya da yönlendirmesi olmadı. Bu dava bizim, CHP'nin iç meselesidir. Ben ve diğer arkadaşlarım bildiklerimi savcılığa ilettik. Çıkacak olan kararla CHP'yi şaibesiz olanlar yönetsin."
Hatip Karaaslan: "Ben SHP'den bu yana CHP'liyim. 38. Kurultay'dan hemen sonra şaibe kavgası başladı. Aslında ilk olarak İstanbul Kongresi'nde şaibeyi gördük. Delegeler, 'Alan aldım, veren verdim.' demeye başladı. Kendi gözümle de gördüm. Bize de para teklif ettiler. İmamoğlu siyasi kariyeri için CHP'yi basamak yaptı ve partinin kimyasını bozdu. 6-7 ay aramızda kavga ettik. Genel Merkez'e sesimizi duyuramadık. Bir yol alamadık. Parayla irade satın alındı. İmamoğlu ve ekibinin partimizi bitirmemesi için kayıtsız kalamadık ve davayı açtık."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM 2025 Promosyon tutarları belli oldu mu, ne kadar? Polis, Emniyet müdürü, sivil memur promosyon ödemesi son durum nedir?
- Sırt ağrısını bıçak gibi kesen tedavi! Araştırmalar ortaya çıkardı: Tek yöntemle...
- Emekliye ve memura tam isabet zam hesabı | 2026 Ocak'ta maaşlara yüzde 11.3’lük ayar: Kim ne kadar alacak?
- KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücretli mi? 2025-2026 KYK aylık ücretleri ve yemek desteği var mı?
- KPSS 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika? İşletme, Muhasebe, İstatistik...
- HAVA DURUMU | MGM'den İstanbul'a haritalı yağış uyarısı! Bu kez kuvvetli geliyor | 14-18 Eylül 2025
- Zeka testi: Ters '43' rakamı nerede? 389 kişiden 29'u başarılı oldu
- Sokaklardan dijital ekranlara: Teknoloji çocukluk dönemini nasıl etkiliyor?
- Adım adım şampiyonluk: Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta? Rakibi kim?
- ADINI FİNALE YAZDIRDI: Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve kariyeri…
- Hürrem Sultan da bu formülü kullanmış: İşte İbn-i Sina’nın bin yıllık güzellik reçetesi
- Kariyer rekoru kırdı: Milli Basketbolcu Ercan Osmani kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve oynadığı takımlar