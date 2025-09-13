Şaibeli kurultay davası 15 Eylül'de! CHP'de hangi senaryolar masada?
Şaibeli kurultay davası 15 Eylül'de görülecek. CHP Genel Merkezi’ alarmın rengi kırmızıya döndü. Peki beklentiler neler ve ne hazırlık yapılıyor? 15 Eylül'e ilişkin hangi senaryolar masada? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan son bilgileri aktardı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, parti genel merkezinde ve siyasi kulislerde tansiyonu yükseltti. 15 Eylül'de 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde, hem mevcut parti yönetimi hem de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin olası bir "mutlak butlan" kararına karşı hazırlık yaptığı öğrenildi. Ankara'dan son kulis bilgilerini A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
MASKE VE YİYECEK STOKU! CHP NEYİN PEŞİNDE?
Mevcut CHP yönetimi, mahkemeden kurultayın iptali yönünde bir karar çıkabileceği ihtimaline karşı bir haftadır "kırmızı alarm" durumunda. Bu senaryoya yönelik bir dizi tedbir alındı.
Genel Merkez'e olası bir müdahaleye karşı 3 bin adet maske satın alındığı ve bir miktar yiyecek stoku yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca, "kayyum nöbeti" tutulması yönünde bir karar alındığı ve Gençlik Kolları'na görev dağılımı yapıldığı belirtiliyor.
15 Eylül'de Özgür Özel'in saat 10.00'da Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplayacağı ve 81 il başkanının da gün boyunca Genel Merkez'de olacağı bildirildi. Dava süreci, parti avukatları tarafından genel merkezden anbean takip edilecek.
TANSİYON YÜKSELİRSE CHP'Yİ OFİSİNDEN YÖNETECEK
Genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra Ankara'da bir ofiste siyasi çalışmalarını sürdüren eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dava sürecini yakından takip ediyor. Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin vereceği kararı tanıyacağını ve görevin kendisine devredilmesi halinde yeniden CHP Genel Başkanı olacağını söylediği belirtiliyor.
Mahkemenin kurultayı iptal etmesi durumunda, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e alınmayabileceği ve bir dirençle karşılaşabileceği ihtimali de masada. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun tansiyon düşene kadar partiyi mevcut ofisinden yönetebileceği konuşulan iddialar arasında.
ÖZEL'İN KARARLARI YOK HÜKMÜNDE
Mahkemenin kurultayı iptal etmesi, 4-5 Kasım 2023 öncesindeki yönetim yapısına dönülmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi anlamına gelecek.
Özgür Özel yönetimi ise bu olası karara karşı bir hamle olarak, 21-22 Eylül tarihlerinde 22. Olağanüstü Kurultay düzenleme kararı aldı. Bu kurultayda Özel'in yeniden genel başkan seçilmesi hedefleniyor. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi, 38. Kurultay'ın iptali halinde, bu yönetim tarafından alınan olağanüstü kurultay kararının da hukuken "yok hükmünde" olacağını savunuyor.
SENARYOLAR MUTLAK BUTLANA GÖRE YAZILDI
Mahkemenin davayı reddetme, erteleme veya bir çağrı heyeti atama gibi farklı kararlar alması da ihtimaller arasında bulunuyor. Türk siyasetinde önemli sonuçlar doğurması beklenen davada nihai kararı 15 Eylül'de mahkeme verecek. Ancak hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hem de parti yönetimi mutlak butlan kararı çıkabileceğini düşünüyor. Tüm hazırlıklar, tüm senaryolar da buna göre yapılıyor.
