Şaibeli kurultay davası 15 Eylül’de! CHP’de hangi senaryolar masada?

Ekran görüntüsü

MASKE VE YİYECEK STOKU! CHP NEYİN PEŞİNDE?

Mevcut CHP yönetimi, mahkemeden kurultayın iptali yönünde bir karar çıkabileceği ihtimaline karşı bir haftadır "kırmızı alarm" durumunda. Bu senaryoya yönelik bir dizi tedbir alındı.

Genel Merkez'e olası bir müdahaleye karşı 3 bin adet maske satın alındığı ve bir miktar yiyecek stoku yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca, "kayyum nöbeti" tutulması yönünde bir karar alındığı ve Gençlik Kolları'na görev dağılımı yapıldığı belirtiliyor.

15 Eylül'de Özgür Özel'in saat 10.00'da Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplayacağı ve 81 il başkanının da gün boyunca Genel Merkez'de olacağı bildirildi. Dava süreci, parti avukatları tarafından genel merkezden anbean takip edilecek.