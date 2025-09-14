14 Eylül 2025, Pazar
CHP Esenyurt İlçe Kongresi'nde yumruklu kavga! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.09.2025 16:06 Güncelleme: 14.09.2025 16:12
Esenyurt’ta gerçekleştirilen CHP İlçe Kongresi, gergin anlara sahne oldu. İki adayın destekçileri arasında sözlü atışmalarla başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede yaralananların olduğu belirtilirken o anlar saniye saniye görüntülendi.

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi Rıfat Ilgaz Açıkhava tiyatrosunda saat 10.00'da başladı.

Aday ve destekçilerinin konuşmasıyla başlayan programda bir anda sinirler gerildi. Karşı tarafın "İl başkanlığına atanan kayyıma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" demesi üzerine tekmeli yumruklu kavga çıktı.

CHP ESENYURT İLÇE KONGRESİNDE KAVGA

YARALANANLAR VAR

Olay yerine bir çok polis ekibi sevk edildi. Çıkan arbedede yaralananların olduğu öğrenildi. Polis, tarafları ayırarak salon çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olaylar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

CHP Esenyurt'ta yumruklar konuştu (İHA)CHP Esenyurt'ta yumruklar konuştu (İHA)

CHP'DE GÖZLER YARINDA

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi yarın görülecek.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.

Açılan iptal davaları 15 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleşti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasını 17 Nisan'da gördü.

Duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Hakim ara kararında, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbatanın istenmesi ile YSK'ya yapılan başvuruların ve iptal kararlarının celbine karar verdi.

Davanın ikinci celsesi ise 26 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmetti. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumun bildirilmesine karar verdi.

CHP’de gergin bekleyişCHP’de gergin bekleyiş CHP'DE GERGİN BEKLEYİŞ

