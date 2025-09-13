13 Eylül 2025, Cumartesi
Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Giriş: 13.09.2025 10:30
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü E.T. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

