Özgür Özel "iç savaşla" mı tehdit etti? Bahçeli’den “provokasyon” uyarısı

Şaibeli kurultay davası üzerinden Türkiye’de sokak tehdidinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere basını Financial Times'a konuştu. “Türkiye’de hayatı durdurma noktasına getirecek eylemler yaparız” diyen Özel skandal bir açıklamaya imza attı. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Özel’in tehdit mesajlarına ilişkin, Nepal’de görülen tablonun başka bir benzerinin Ankara’da yapılmak istendiğini söyledi. Gazeteci Abdülkadir Selvi ise Bahçeli’nin provokasyon uyarısının önemine dikkat çekerek “Bu coğrafya da tesadüfler bile planlı tesadüflerdir” dedi.