Buca Belediyesi'nde maaş krizi! İşçiler belediyenin kapısına dayandı
Buca Belediyesi’nde maaş krizi! İşçiler belediyenin kapısına dayandı

Buca Belediyesi'nde maaş krizi! İşçiler belediyenin kapısına dayandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 12:48
İzmir'de aylardır maaşlarını alamayan Buca Belediyesi işçileri, yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca belediye binasında işgal eylemine başladı.
