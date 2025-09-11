CHP’de 15 Eylül senaryoları

Şaibeli kurultay davasının görüleceği 15 Eylül yaklaşırken, olası senaryolara göre hazırlıklar da başladı. İddialara göre Kılıçdaroğlu cephesi adımlarını mutlak butlan kararı üzerinden atmaya hazırlanıyor. CHP Genel Merkezi ise alarmda. Onlar da partinin başına Kılıçdaroğlu'nun dönmesini istemiyorlar. Parti yönetiminin adayının eski genel başkan Hikmet Çetin olduğu konuşuluyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kuracağı da iddialar arasında. İşte 15 Eylül öncesi tarafların olası senaryoları...

